Türkiye Gazetesi

Auckland'de, terk edilen bir depodaki ürünleri açık artırma yoluyla alan aile, içerideki bavullarda insan kalıntılarına rastladı. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulma çalışmalarına başlarken adli müfettişler de bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

“TEK SUÇU YANLIŞ BİR DEPO İÇİN TEKLİF VERMEK”

Komşulardan Shelton Honana, yaptığı açıklamada, söz konusu aile için üzüldüğünü, onların olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Dedektifler de ailenin tek suçunun yanlış bir depo için teklif vermek olduğunu belirtti.

James Bond filminde kullanılan Aston Martin DB5 müzayedede satılacak James Bond serisinin 25’incisi olan, son 15 yılın Bond yıldızı Daniel Craig'in de bu rolü son kez canlandırdığı Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde dublör araba olarak kullanılan Aston Martin DB5 müzayedede satışa sunulacak.