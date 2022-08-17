Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencisi Salma al-Shehab, tatil için İngiltere'den ülkesi Suudi Arabistan'a dönünce Twitter hesabı olduğu ve muhalif ve aktivist hesapları takip edip retweetlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, bir internet sitesini 'kamuoyunu huzursuz etmek ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak' amacıyla kullanmak suçundan yargılandı. İlk başta üç yıl hapis cezası verilen kadının cezası arttı. Temyiz mahkemesi, bir savcının mahkemeden diğer iddia edilen suçları değerlendirmesini istemesinin ardından cezayı 34 yıla çevirdi.

CEZASI ARTTI

İngiliz The Guardian gazetesinin ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, yeni suçlamalar arasında Shehab'ın 'kamuoyunu huzursuz etmeye ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışanlara Twitter hesaplarını takip ederek yardım etme' bulunuyor. Shebab hakkında yeniden suç duyurusu başlatıldığı aktarılıyor.

Twitter'da 2 bin 597 takipçisi olduğu görülen Shehab'ın paylaşımları arasında sürgünde yaşayan Suudi muhaliflerin, krallıktaki siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan tweetlerinin retweetleri bulunuyor. Shebab, daha önce hapsedilmiş Suudi aktivist Loujain al-Hathloul'un davasını da destekliyor. Loujain al-Hathloul'un kadınların araba kullanma haklarını desteklediği için işkence gördüğü iddia edilirken, şu anda seyahat yasağı altında yaşadığı biliniyor. Shehab'ın davada hala yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine inanılıyor.

Twitter çalışanı Suudi Arabistan’a casusluktan suçlu bulundu Bloomberg'in haberine göre, eski bir Twitter çalışanı olan Ahmad Abouammo, Suudi Arabistan hükümeti adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

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