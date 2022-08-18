Türkiye Gazetesi

Çin Savunma Bakanlığı, askeri birliklerinin ev sahibi Rusya tarafından yönetilen ve Hindistan, Belarus, Moğolistan, Tacikistan’ın da katılacağı ortak askeri tatbikatlara katılmak için Rusya'ya gideceklerini açıkladı. Bakanlık, Çin'in ortak tatbikatlara katılımının ‘mevcut uluslararası ve bölgesel durumla ilgisi olmadığını’ belirtti.

Temmuz ayında Moskova, Ukrayna'daki devam eden işgaline rağmen 30 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar ‘Vostok’ (doğu) tatbikatları düzenlemeyi planladığını duyurdu. O tarihte Rusya, bazı yabancı güçlerin isimlerini vermeden katılacağını da açıklamıştı.

RUSYA TATBİKATINA KATILACAKLAR BELLİ OLDU

Hindistan, Belarus, Moğolistan, Tacikistan’ın katılacağı öğrenilen tatbikata Çin’in de dahil olacağı ortaya çıktı. Çin Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Amaç, katılımcı ülkelerin ordularıyla pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik işbirliği seviyesini artırmak ve çeşitli güvenlik tehditlerine tepki verme yeteneğini güçlendirmektir." dedi.

Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin yönetimindeki Pekin ve Moskova giderek işbirliklerini artırıyor. 2021 Ağustosunda Rusya ve Çin, kuzey-orta Çin'de 10 binden fazla askerin katıldığı ortak askeri tatbikatlar düzenledi. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Çin'in Ningxia bölgesindeki Sibu/İşbirliği-2021 tatbikatlarına övgüde bulundu ve bunların daha da geliştirilebileceğini ifade etti.

Ekim ayında Rusya ve Çin, Japonya Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenledi. Günler sonra, Rus ve Çin savaş gemileri Batı Pasifik'te ilk ortak devriyelerini yaptı. Sonraki ay Güney Kore ordusu, iki Çin ve yedi Rus savaş uçağının Pekin'in iddia ettiği ‘düzenli eğitimi’ sırasında hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini ileri sürdü.

Çin ile Rusya'dan ABD'ye dev gözdağı: Tatbikat başlıyor! Çin Savunma Bakanlığı, Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya'ya asker göndereceklerini duyurdu.

Almanya kötü senaryoyu açıkladı: Rusya gazı keserse en fazla 2.5 ay yetebilir Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi karşısında Avrupa’da alınan tasarruf önlemleri hayata geçirilmeye başladı. Avrupa’nın geçireceği en zor kış olacağı tahmin edilirken Almanya enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Rusya’nın gaz tedarikini kesmesi durumunda acı senaryoyu açıkladı.