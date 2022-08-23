Türkiye Gazetesi

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın Sırbistan'a ait yedi büyükelçilik ile bir konsolosluk hesabını askıya aldığını açıkladı. Açıklamada, Sırbistan'ın Ermenistan, Gana, İran, Endonezya, Kuveyt, Nijerya ve Zimbabve Büyükelçiliklerine ait hesaplarının yanı sıra Chicago Konsolosluğu hesabının da 18 Ağustos'ta askıya alındığı belirtildi.

Sırbistan tarafından yapılan açıklamaya göre, Twitter hesapları askıya almadan önce herhangi bir izahat ya da sosyal medya kural ihlali bildirmedi. Belgrad, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak Twitter'dan bu hesapların engellenmemesi talebinde bulundu.

MİLLETVEKİLLERİNİN HESAPLARI DA ASKIYA ALINDI

Twitter'ın Sırbistan'da tümü ya iktidardaki Sırp İlerleme Partisi üyesi ya da üst düzey devlet görevlerinde bulunan en az 16 siyasi kişinin de hesaplarını askıya aldığı bildiriliyor.

Siyasi haklar STK'sı CRTA Cuma günü hesapları askıya alınan 13 iktidar partisi milletvekilini açıkladı; Nevena Djuric, Sandra Bozic, Milica Nikolic, Jelena Obradovic, Aleksandar Markovic, Krsto Janjuseviç, Dusan Radojeviç, Jelena Zaric Kovacevic, Aleksandra Tomic, Stasa Stojanovic, Zoran Tomic, Andrijana Vasic ve Olja Petrovic.

Twitter ayrıca yeni atanan Belgrad Belediye Başkanı Miroslav Cuckovic ile Sırbistan İlerleme Partisi'nin ana ve yönetim kurulu üyesi Slavisa Micanovic'in hesaplarını da askıya aldı.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diaspora ve Sırplarla İşbirliği Ofisi başkanı Arnaud Gouillon'un hesabı da askıya alındı. Gouillon, Solidarité Kosovo (Kosova) örgütünün kurucusu bir Fransız vatandaşıdır.

Gouillon ve Milletvekili Stasa Stojanovic'in internette paylaştıkları ekran görüntülerine göre, Twitter kurallarını çiğnedikleri için hesapları engellendi ve yeni içerik paylaşmaları veya beğenmeleri yasaklandı.

Stojanovic, Instagram'da Twitter hesabının neden askıya alındığını bilmediğini şu sözlerle ifade etti: “Hiçbir tartışmaya girmedim, kimseye hakaret etmedim, kötü bir şey yapmadım, özellikle ülkemize ve her şeyden önce sanata, kültüre dair güzel şeyleri retweetledim, paylaştım ve beğendim.”

Gouillon ise Facebook’taki açıklamasında, Sırbistan'daki insanların ülkenin eski Kosova eyaletinin kaybolduğunu düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir kamuoyu araştırması hakkındaki yorumu nedeniyle askıya alındığını ima etti.

TWİTTER DAHA ÖNCE DE YAPTI

Twitter üst üste üç yıldır Sırbistan yönetimine ait bazı hesapları ya kapatıyor ya da uyarı gönderiyor. Ağustos 2021'de Twitter, Sırbistan'daki bir dizi tanınmış gazete ve TV kanalını, editoryal içerikleri devletin ‘finansal kaynaklar ve doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar yoluyla’ kontrol ettiği medya olarak etiketledi. Nisan 2020'de Twitter, ‘Sırbistan'ın iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi'ni tanıtmak için çalışan’ yaklaşık 8 bin 558 hesabı kaldırdı.

Sırbistan ve Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de toplantı yaptı. Ancak görüşmede iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda bir sonuç çıkmadı.

NATO’dan Kosova-Sırbistan uyarısı: “İstikrar bozulursa, müdahaleye hazırız” NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahaleye hazır” dedi.