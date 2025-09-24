9 ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı! Tanımayanlar 'iki devlet' istedi

Filistin Devleti’ni tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sayısı artıyor. İsrail’in tehdit ve baskılarına rağmen 9 ülke daha Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı. 193 üyesi bulunan BM’de, Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısı 157’ye çıktı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül’de Filistin’i tanıdığını duyururken Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino ise 22 Eylül’de BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Filistin Devleti’ni tanıdığını kayda geçirdi.

Bazı tanımayan ülkeler ise iki devletli çözüm istedi:

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin halkının bir devlet kurma hayalini güçlü şekilde desteklediklerini belirterek “Filistinliler ve İsrailliler ile barışçıl bir arada yaşamayı içeren iki devletli çözümler için çok çalışacağız. Bu, barışın geleceğini garanti altına alacak tek çözümdür” dedi. New York’tan gelen mesajın açık olduğunu belirten Tajani “İsrail bombalamayı durdursun, Hamas esirleri derhâl serbest bıraksın” ifadesini kullandı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen “Danimarka, belirli şartlar sağlandığında Filistin’i bir devlet olarak tanımaya hazırdır: İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandırıldığında ve Gazze’de artık rol oynamadığında, Filistin yönetiminin reform gündeminde daha fazla ilerleme kaydedildiğinde ve gelecekteki Filistin Devleti’nin silahsızlandırılacağından emin olunduğunda” diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, ülkesinin ulusal ve Avrupa düzeyinde attığı adımlarla İsrail’in rotasını değiştirmeye çalıştığını söyledi. Filistin toprakları üzerinde tam kontrol sahibi, meşru ve demokratik bir Filistin yönetiminin “yaşanabilir bir Filistin”in kurulması için hayati önem taşıdığını dile getiren Bakan Weel, Hamas’ın gelecekteki Filistin yönetiminde rolü olmaması, esirleri serbest bırakması ve silahsızlanması gerektiğini savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için iki devletli çözümden yana olduğunu tekrarladı. Wadephul “İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana var olan bağımsız, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin Devleti, uluslararası hukuka uygun, müzakere yoluyla ulaşılan ve şu ana kadar ikna edici bir alternatifi olmayan iki devletli bir çözümdür” diye konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Filistin Devleti’nin tanınmasının Filistinlilere verilecek bir ödül olmadığını, onların hakkı olduğunu belirterek “Bunu Hırvatistan da yapmalı, bunun ne zaman olacağı, hükûmetten meclise gelecek öneriye bağlı, ben bunu destekleyeceğim” dedi.

İRLANDA'DAN ÇAĞRI

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti’ni henüz tanımayan ülkeleri bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye davet etti. Gazze halkının yaşadığı acının en iyi hissedildiği ülkelerden birinin İrlanda olduğunun altını çizen Martin, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te yaptıkları karşısında İsrail’in yaptıklarının hiçbir şekilde haklı görülemeyeceğini vurguladı.