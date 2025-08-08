90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar...

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş gemileri, yaklaşık 90 yıl sonra 3 günlük törensel ziyaret için Wellington'da demir attı. Takanami sınıfı "JS Suzunami" muhribi ve Hyuga sınıfı helikopter taşıyıcısı "JS Ise"nin, 500'ün üzerinde mürettebat taşıdığı kaydedildi.

EN SON 1936'DA ZİYARET ETTİLER

Yeni Zelanda ordusundan yapılan açıklamada ise Japon tarafının Wellington'a son ziyaretinin 1936'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Yıllar sonra gerçekleşen bu ziyaret, Tokyo yönetiminin bölgede stratejik bağlarını geliştirme çabası olarak yorumlanıyor.