Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar...

90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda&#039;ya demir attılar...
Japonya, Yeni Zelanda, Savaş Gemisi, Diplomasi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'ya ait savaş gemileri, yaklaşık 90 yıl aradan sonra Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da demirledi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş gemileri, yaklaşık 90 yıl sonra 3 günlük törensel ziyaret için Wellington'da demir attı. Takanami sınıfı "JS Suzunami" muhribi ve Hyuga sınıfı helikopter taşıyıcısı "JS Ise"nin, 500'ün üzerinde mürettebat taşıdığı kaydedildi.

EN SON 1936'DA ZİYARET ETTİLER

Yeni Zelanda ordusundan yapılan açıklamada ise Japon tarafının Wellington'a son ziyaretinin 1936'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Yıllar sonra gerçekleşen bu ziyaret, Tokyo yönetiminin bölgede stratejik bağlarını geliştirme çabası olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Zorunlu olacak" denmişti, gerçek başka çıktı! Pazarlarda kartla alışverişle ilgili detaylar belli olduNehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı! "Ankara savunmadan stratejik üstünlüğe yükseldi" - DünyaABD basını Türkiye'yi manşete taşıdı!Ukrayna İHA’ları Rusya’yı felç etti! Benzin krizi kapıda - DünyaUkrayna İHA’ları Rusya’yı felç etti!Rusya'dan kan donduran hareket! Öksüz kalan Ukraynalı çocuklar 'seçilerek' alınıyor! ''Köle kataloğundan farksız'' - DünyaUkraynalı öksüz çocuklar için katalog yayımlandıNetanyahu'nun Gazze'yi işgal planına Avrupa’dan ilk tepki! İngiltere 'dur' dedi - DünyaAvrupa’dan ilk tepki! Netanyahu'ya ateş püskürdüZengezur öncesi ABD ve Azerbaycan'dan kritik hamle! İmzalar atıldı - DünyaZengezur öncesi iki ülkeden kritik hamle!Şişkinlik ve nefes alamama şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları bile hayrete düşürdü - DünyaKarnından çıkan doktorları bile hayrete düşürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...