Türkiye Gazetesi

Her yıl farklı bir Avrupa kentinde düzenlenen uluslararası LGBT etkinliği ‘Europride' Sırbistan’da günlerdir süren protestolara yol açtı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

16 Ağustos günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da şehir merkezinde toplanan 50 bin kişi, gelecek ay LGBT’lilerin ülkede düzenlemeyi planladıkları Europride etkinliğine karşı yürüyüş yapmıştı. Protestolar üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic basın açıklamasında iptal kararını duyurdu.

50 BİN KİŞİ PROTESTO ETTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, baskı yapıldığını belirterek, "Sorun baskıların daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" şeklinde bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Belgrad’da gerçekleştirilen LGBT etkinliğine karşı tepki yürüyüşüne Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Nikanor liderlik etmişti. Kalabalık, geleneksel değerlerin korunmasını istediklerini belirtmişti. Piskopos Nikanor, "Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim." diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Kosova gerilimi sonrası Twitter'dan Sırbistan kararı: Hükümet yetkililerinin hesapları kapatıldı Twitter, Sırbistan iktidar partisinin bazı milletvekillerinin ve birkaç büyükelçilik hesaplarını askıya aldı. Sebep olarak ise dezenformasyon (yanlış bilgi) yaymak gösterildi.

Sırbistan ve Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de toplantı yaptı. Ancak görüşmede iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda bir sonuç çıkmadı.