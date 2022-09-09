Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması hakkında konuştu. Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırması amacıyla imzalanan anlaşmayla sadece Ukrayna değil Rus tahılının da dünya pazarın ulaştırılması gerekiyor. Batılı ülkelerin ambargolarından dolayı yük gemilerin Rus limanlarına giriş yapamadığını ve anlaşmanın tek taraflı işlediğini ifade etti. Peskov, “Rusya'nın doğrudan taraf olması ve Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan bu anlaşmanın Karadeniz ayağı çözüldü. İkinci kısmı henüz çözülmediğinden bu tartışma konusudur” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

SEMERKANT’TA İKİLİ ZİRVE

Anlaşmaya dair sorunların giderilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapacağını da duyuran Peskov, bu görüşme için "geç bile kalınmış bir görüşme" ifadelerini kullandı. Peskov, "Semerkant'ta yapılmasını beklediğimiz Putin-Erdoğan görüşmesi, mümkün ve gerekli. Bu görüşmenin gerçekten de vakti geldi. İstanbul'daki tahıl anlaşmasının uygulandığını görüyoruz. Ancak uygulanma biçimi yoksul ülkelere hiçbir fayda sağlamadığını, zira sadece iki geminin yoksul ülkelere gönderildiğini de görüyoruz" dedi.

AB’NİN RUS VATANDAŞLARA VİZE AMBARGOSU

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasına yönelik anlaşmayı iptal etmesine de tepki gösteren Peskov, Rusya'nın bu hamleye karşılık vereceğini belirterek, "Buna yönelik kriminal saldırılara karşı adımlar atılacak" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesinde işgal ettiği topraklarda referandum yapılarak bu bölgelerin Rus topraklarına katılması yönünde Rus siyasilerden gelen açıklamalara da değinen Peskov, bunun ancak Donbass halkının kararına bağlı olduğunu söyledi. Peskov, "Bunun esas olarak bu topraklarda yaşayan insanların iradesiyle bağlantılı olduğunu savunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 15-16 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi gerçekleştirilecek.

Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Güzergah değişmeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda katıldı. Putin, Ukrayna tahılının yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini söyledi ve güzergahın değişmesi gerektiğini vurguladı.