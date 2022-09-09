Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden dolayı 10 günlük ulusal yas ilan edildi. Kraliçe 2. Veliaht sıralamasına göre Elizabeth’in ardından ise oğlu Charles’in resmi törenle tahta çıkacak. Prens Charles ve eşi Camilla son olarak Balmoral'dan ayrılırken görüntülendiler.

Fotoğrafta, Kral Charles arka koltukta tek başına otururken eşi Camilla ise ön koltukta oturduğu görüldü.

Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe Elizabeth’in ölümü üzerine bir araya gelmiş ve ülkenin cenaze hazırlıklarına başladılar. Yeni Kral 3. Charles ve eşi Camilla Balmoral’dan bir arabayla ayrılırken görüntülendi. İkilinin bu akşam ulusa hitap etmeden önce Londra’ya doğru hareket etti.

Kraliçe 2. Elizabeth’in yaklaşık 1 yıldır rahatsız olduğu ve rahatsızlığı artınca da tıbbi gözetim altında tutulmuştu. Dün rahatsızlığı artan Kraliçe Elizabeth’in 4 çocuğu, Prens Andrew, Prens Edward, Prenses Anne ve Prens Charles anında İskoçya’ya gelmişti. Kraliçe’yi ziyaret eden diğer Kraliyet ailesi üyeleri arasında ise Cambridge Düşsesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Cornwall Düşmesi Camilla, Kraliçenin torunları Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.

Kraliçe’nin vefat ettiğinin resmi bir şekilde açıklanmasından sonra Kral Charles ve Kraliçe eşi Camilla bir gece İskoçya’da kalmıştıştı. Saltanatının ilk gününde Kral Charles ve Kraliçe konvoy halinde Dee Nehri üzerinde Ballater’a doğru hareket ederken fotoğraflandı. Görüntülerde Kral Charles arka koltukta tek başına otururken eşi Camilla ise ön koltukta oturduğu görüldü.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü Premier League maçlarını erteletti... Yas var, hafta sonu maç yok! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı ülkeyi yasa boğarken Ada'da hafta sonu futbol maçlarının tümü ileri bir tarihte oynanacak. Dünyanın en çok izlenen futbol ligi konumundaki Premier League dahil İngiltere'deki tüm spor müsabakaları ertelendi.. İrlanda Futbol Federasyonu, Kuzey İrlanda'da bu hafta sonu yapılması planlanan tüm futbol maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.

İngiliz basınından Kraliçe'ye veda: Sizi çok sevdik majesteleri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümü tüm dünyada yankı buldu. Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi, dünya liderlerinden mesajlar geldi. Kraliçe’nin ölümü dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere basınında gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze planı belli oldu Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu ölüm haberi tüm dünyaya duyuruldu. Cenaze planı ile ilgili gelişmeler de belli oldu. İşte son gelişmeler...