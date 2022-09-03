Türkiye Gazetesi

Londra'daki Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk ekip, 62. dakikada Michail Antonio ile 1-0 öne geçerken, Chelsea, Benjamin Chilwell'in 76. dakikadaki golü ile durumu eşitledi.

Chelsea, 88. dakikada Kai Havertz'in golüyla 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Barcelona'dan yeni transferi Pierre Emerick Aubameyand maçı tribünden izledi.

TOTTENHAM HOTSPUR HATA YAPMADI

Bugün oynanan diğer Londra derbisinde ise Tottenham Hotspur evinde Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Yoluna yenilgisiz devam eden Antonio Conte'nin takımı 6 maçta 14 puan topladı.

Real Madrid'i Real Betis de durduramadı! Ancelotti'nin takımı La Liga'ya 4'te 4'le başladı Real Madrid geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor... İspanyol devi La Liga'ya 4'te 4'le başladı. Madrid deplasmanında ilk 3 maçını kazanarak gelen Real Betis, 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk maçını oynayan Real Madrid'te futbolcular, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa kupalarıyla maç öncesi sahaya çıktı.