Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 7 aya yakın süredir tüm şiddetiyle devam ederken, savaşın gidişatına önemli oranda etki eden İHA-SİHA yardımları belirleyici olmaya devam ediyor. Öyle ki, BAYKAR Teknoloj Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Rusya'nın haksız bir savaş başlattığı ve bu sebeple de kendilerine herhangi bir satışın gerçekleştirilmeyeceğini söylemesinin ardından kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BAYKAR Teknoloji'nin İHA ve SİHA'ları Ukrayna'da üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

'UKRAYNA UNSURLARININ KULLANILDIĞI YENİ ÜRÜNLER ÜRETİLECEK'

DW Türkçe'de yer alan habere göre Zelenskiy, Kiev'de Bayraktar ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar fabrikasının Ukrayna'da kurulmasının ve Ukrayna unsurlarının kullanılarak yeni ürünlerin üretilmesinin ayrıntılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı takdim etmişti.

"RUSYA’YA SİHA SATMAYIZ"

BBC Rusça servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, "Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını verdi. Kremlin’in desteklediği Hacker grubu Killnet’in tehdit mesajı, bu açıklamaların ardından geldi.

“ÜRETİM YAPARSA TESİSİ VURURUZ”

Daha önce Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji’nin, Ukrayna’da SİHA üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına yönelik haberler üzerine o tesisin meşru hedef olacağını açıklamıştı.

Ücretsiz İHA, SİHA yardımında bulunmuşlardı: Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan liyakat nişanı Rusya ile şiddetli bir savaşın içinde olan Ukrayna, BAYKAR tarafından ücretsiz olarak sağlanan İHA ve SİHA'larla mücadelelerinde önemli başarılar elde etti. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

Rusya'ya SİHA resti sonrası Bayraktar kardeşlere tehdit! 'Üretim yaparsa tesisi vururuz' Rusya ile mücadelesinde Ukrayna'ya yaptıkları İHA-SİHA desteği ile sık sık gündem olan Bayraktar kardeşlerin başı Rus hackerlarla dertte. Öyle ki; Rusya'nın haksız bir savaş başlattığı gerekçesiyle talep olsa dahi SİHA satışı gerçekleştirmeyeceklerini ifade eden Bayraktar kardeşler, söz konusu açıklamalar sonrası hedefe oturdu.