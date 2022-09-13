Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan arasında sınırda yaşanan çatışmalarda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ermenistan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SINIRDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLEMEZ'

İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, provokasyonlara karşılık verilmesi sonucu sınırda çatışma çıktığını ve çok sayıda askerin şehit düştüğünü bildirdi. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü öğrenildi.



