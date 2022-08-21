Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da sahte para imal eden bir çeteye emniyet güçleri operasyon düzenlendi. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Gerçekleştirilen operasyonda sahte 10 milyon dolar ele geçirildi. Dolarlar piyasaya sürülmeye hazırlanıyordu" dedi. Rahimi açıklamasında, "72 saat süren bu operasyona kaçakçılık ile mücadelede ekipleri de katıldı. Toplamda 352 depoya gerçekleştirilen baskınlarda 2 milyon 621 binin üzerinde kaçak mal tespit edildi ve toplamda 42 kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında sahte dolar imal eden bir çete de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kurban alırken sahte paraya dikkat TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan bayram öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda uyardı.

ATM'lere sahte para yatırıp gerçek para çeken şebeke çökertildi İstanbul ve Tokat’ta ATM'lere sahte dolar yatırıp, farklı ATM'lerden tekrar gerçek para çeken dolandırıcılar polis baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı.