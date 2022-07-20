Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve sona erdi. Görüşmeye ilişkin detaylar gündemdekini yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşmeden bir görüntü, özellikle Türkiye’de sosyal medyada dün akşam yoğun şekilde paylaşıldı.

Putin’in görüşmenin yapılacağı salona girmesi, Rus ve Türk bayraklarının önünde yaklaşık 45 saniye Erdoğan’ın gelişini beklemesi kameralara yansıdı. Sosyal medyada farklı yorumlar yapılırken, Kommersant gazetesinin “Putin’in gölgesi” diye anılan deneyimli Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, yaşananları şöyle aktardı:

“Şimdi, Türkiye cumhurbaşkanından birkaç saniye önce salona giren Sayın Putin'in müzakere odasında ayakta onu beklediğini söyleyebilirim, ama bu durum bu değildi; değildi. Sayın Erdoğan'ın koridorda Dmitry Peskov ile karşılaşacağını kim bilebilirdi ki? Türkiye Cumhurbaşkanı (Peskov’un) yanından geçmişti ama sonra geri döndü ve kendi dilinde, Türkçe sohbet etti. Bay Peskov daha sonra “Beni uzun zamandır görmedi…” diyerek, utanarak mazeret bildirdi. Bu arada, Rusya devlet başkanı en az üç dakika boyunca, garip bir şekilde kameraların önünde ayakta bekledi.”

Türkolog olan ve Türkçesi mükemmel konuşan Peskov, daha önceki zirvelerde de sık Erdoğan ile ayaküstü sohbet etmişti.

Tahran'da üçlü zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele mesajını yineledi Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz mücadelemiz her daim sürecektir. Çözüm çabamızın merkezinde insani dram yer alıyor. Suriyelilerin evlerine onurlu, huzurlu şekilde dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle İran’ın başkenti Tahran’a geldi.