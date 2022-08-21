Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı, 269 milyar dolarlık servetiyle elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk. Bloomberg’de yayımlanan bir listeye göre Musk aynı zamanda dünyanın en çok maaş alan CEO’su.

13 KİŞİNİN MAAŞININ TOPLAMI, MUSK'IN MAAŞININ YARISI KADAR

2021’de yıllık maaş olarak 10 milyar dolar alan Musk, dört senedir listede ilk sırada. Musk o kadar yüksek maaş alıyor ki, listede kendisini takip eden 13 kişinin maaşlarının toplamı ancak 6,3 milyar dolar ediyor. Yani Musk’ın maaşının ancak yarısı kadar.

Rivian Automotive CEO’su Robert Scaringe, 2,3 milyar dolarlık maaşla ikinci, Apple CEO’su Tim Cook ise 853 milyon dolar maaşla üçüncü sırada. Kozmetik firması Coty’nin CEO’su Sue Nabi de 283 milyon dolar maaşla en yüksek maaş alan kadın yönetici.

Dünyada en yüksek maaş alan 14 CEO ve maaşları şöyle:

1 Elon Musk Tesla $10,077,116,351

Elon Musk Tesla $10,077,116,351 2 Robert Scaringe Rivian $2,289,370,481

Robert Scaringe Rivian $2,289,370,481 3 Tim Cook Apple $853,780,236

Tim Cook Apple $853,780,236 4 Peter Rawlinson Lucid $575,681,738

Peter Rawlinson Lucid $575,681,738 5 Tom Siebel C3.ai $343,925,146

Tom Siebel C3.ai $343,925,146 6 Sue Nabi Coty $283,791,455

Sue Nabi Coty $283,791,455 7 Joe Bae KKR $279,100,653

Joe Bae KKR $279,100,653 8 Tomer Weingarten SentinelOne $275,775,959

Tomer Weingarten SentinelOne $275,775,959 9 Alex Karp Palantir $264,229,473

Alex Karp Palantir $264,229,473 10 Sid Sijbrandij GitLab $263,703,427

Sid Sijbrandij GitLab $263,703,427 11 Alex Rodrigues Embark $252,467,967

Alex Rodrigues Embark $252,467,967 12 Scott Nuttall KKR $233,349,930

Scott Nuttall KKR $233,349,930 13 Brian Armstrong Coinbase $218,090,453

Brian Armstrong Coinbase $218,090,453 14 Jimmy Levin Sculptor Capital $200,053,339

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