Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının provakasyonlar gerçekleştirdiği duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırda Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara ilişkin parlamentoda konuştu. Başbakan Paşinyan, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan istikametinde 4 yöne taarruz gerçekleştirdi, daha sonra 2-3 yön daha eklendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt verdiğini göstermeye çalışıyor, ancak bu bilginin tamamen yanlış ve gerçeğe uymayan bir yalan olduğunu kanıtlamalıyız" ifadelerini kullandı.

'ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Paşinyan, "Şu anda Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilen 49 kaybımız var" diyerek sınırdaki çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Şu an itibariyle muharebe operasyonlarının yoğunluğunun azaldığını belirten Paşinyan, 1-2 yönde çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

AK Parti'den Ermenistan'a çağrı: Provokasyon ve saldırganlıklarına son ver AK Parti Sözcüsü Çelik:"Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır."

İran’dan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama 12 Eylül gecesi Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırında büyük çaplı provokasyonlar gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.