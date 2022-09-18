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Son dakika: Tayvan'da 7,2 büyüklüğünde deprem
18.09.2022 - 10:06 | Son Güncelleme: 18.09.2022 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tayvan,deprem,son depremler,
910035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/910035.aspx
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