Türkiye Gazetesi

Rusya'nın görkemli bir imza töreniyle Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından gözler Ukrayna'ya çevirilmişti. Zelenski'den NATO'ya bir son dakika çağrısı geldi. Zelenski açıklamasında "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" dedi. Zelenski'nin "hızlandırılmış üyelik" çağrısının, Rusya'nın ilhak töreninden hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Putin’in ilhak kararının ardından ABD, Rusya’ya karşı uygulanacak olan yeni yaptırımları açıkladı. Yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Belarus ve Rus ordusundan yetkililer dahil 910 kişiye vize kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise Putin’in ilhak ilanını kınayarak, yaptırım kararının Ukrayna topraklarının konumunu değiştirmeye yönelik yasa dışı çalışmalara siyasi ve ekonomik destek sağlayanları kapsadığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesinin ardından tüm dünyadan tepkiler peş peşe geldi. En sert tepki ve kınama ise Avrupa ülkelerinden yapılan ortak açıklama oldu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak."

AB, açıklamasının devamında Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağının altını çizdi ve Ukrayna'ya güçlü desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklama, 27 üye ülkenin liderlerinin imzasını taşıyor.

Kremlin'den referandum açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak, Putin dünyaya duyuracak Kremlin Sözcüsü Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağı bildirildi.

BM’den Rusya’nın ilhakına sert tepki: Referandumlar yasa dışı Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumların, uluslararası hukuka göre "halk iradesinin gerçek bir ifadesi" veya "yasal” olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın referandumunu ‘Ukrayna’nın topraklarını çalma’ girişimi olarak nitelendirdi