Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını kaza algılama sistemiyle piyasaya sürdü. Hayat kurtarıcı potansiyele sahip bu yeni özelliğin benzeri aslında Apple Watch akıllı saatlerde de mevcut ancak telefonlara gelen özellik sayesinde bir kaza durumunda cihaz acil servislere otomatik olarak bildirim gönderiyor.

iPhone 14’ün kaza algılama sisteminin güvenilirliği birkaç testle analiz edildi. Bir test kazasında iPhone 14’ün başarılı şekilde acil servisi aradığı görüldü ancak Wall Street Journal gazetesinin yaptığı bir denemede ise telefonun bazı kazalarda yetkilileri bilgilendirmediği anlaşıldı. Testte Apple Watch Ultra model akıllı yetkilileri bilgilendirirken, iPhone 14 bildirim göndermediği için sistemin güvenilir olup olmadığı tartışılmıştı. Son olarak yeni özellik gerçek bir kazada gerçekten test edildi.

IPHONE 14 ARADI AMA 6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD’nin Nebraska eyaletinde içinde 6 kişinin bulunduğu siyah renkli bir Honda Accord model araba, Pazar günü bir ağaca çarparak bölgede gerçekleşen en feci kazalardan birine karıştı. 20 yaşlarındaki 6 gençten beşi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen öldü.

Yetkililer, kazanın hemen ardından araçta bulunan kişilerden birine ait bir iPhone 14 telefonun kaza algılama sistemi sayesinde kaza ihbarı yaparak olay yerine acil servisleri çağırdığını açıkladı. Apple'ın geliştirdiği kaza algılama sensörü işe yarasa da araçtaki altı kişi de hayatını kaybetti.

Bu arada, kazaya başka herhangi bir aracın karışmadığı, kazanın ardından bölge sakinlerinin sesi duyduktan sonra olay yerine koştuğu açıklandı. Çevrede yaşayan bir kişi aracın motorunun yandığını görünce bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. İlkyardım ekiplerinin olay yerine geldikten sonra araçtakileri çıkarmak için en az beş saat boyunca çalıştığı belirtiliyor. Bir yerel medya kuruluşu ise arabanın çarptığı ağaca giden yolda kayma izlerinin görülebileceğini aktardı.

Lincoln kentinin Polis Şefi Michon Morrow, kazayı Lincoln’deki en kötü kaza olarak tanımladı ve “25 yıldır bu departmandayım ve bu kadar korkunç bir şey hatırlamıyorum.” dedi.

IPHONE 14 KAZAYI NASIL ALGILIYOR?

iPhone 14, kullanıcının darbe, arkadan çarpma ve devrilme gibi bir araba kazası geçirdiğini algılayan yüksek G-kuvvetli ivmeölçerli yeni bir sensöre sahip. ‘Kaza algılama' olarak adlandırılan özellik, yalnızca bir araçta seyahat ederken etkinleştiriliyor.

‘iPhone 14’ Apple’a yaramadı: Üretim planları rafa kaldırıldı Apple, iPhone 14 serisini Eylül ayının başında tanıtmıştı. Satışlarda umduğunu bulamayan şirket, yeterli talep göremezse üretimi artırmayacak.

iPhone 14 Türkiye’de satışa çıktı…57 bin TL’lik telefon için uzun kuyruklar oluştu Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Tanıtımdan günler sonra telefonlar önce ön siparişe açıldı ve şimdi de yavaş yavaş tüm ülklerde satışa çıkıyor. Türkiye’de de yeni telefon modelinden satın almak isteyenler Apple mağazalarının önünde kuyruk oluşturdu.