Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu başkanı seçildi.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi - 1. Resim

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın Elias Jelert için yapacağı teklif belli oldu!Kocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimi sonrasında Donald Trump ile görüştü - Dünya"Cesur duruşun takdire şayan"Türkiye ve Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli Ben-Gvir'e tepki: "Provokasyonu kınıyoruz" - DünyaKüstah hamleye peş peşe tepkiDSÖ'nün tıbbi yardımları Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı - DünyaDSÖ'nün tıbbi yardımları Gazze'deYezidiler terör örgütü PKK yüzünden 10 yıldır evlerinden uzakta - DünyaYezidilerin kamp çilesiBatı Nil virüsü İsrail'i vurdu! Çok sayıda ölü var - DünyaÇok sayıda ölü var!Güney Kore'yi pişman eden broşür hamlesi: Kuzey Kore durmaksızın çöp gönderiyor - DünyaGüney Kore'yi pişman eden "broşür" hamlesi
Sonraki Haber Yükleniyor...