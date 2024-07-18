AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu başkanı seçildi.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.