Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişi yeni bir aşamaya taşınıyor. Türkiye'den 223 milyon avroya savaş gemisi satın alan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya, şimdi ikinci bir Türk gemisinin tedarikini değerlendiriyor. Romanya basınına konuşan ASFAT yetkilileri, Bükreş yönetimiyle teknik görüşmelerin sürdüğünü açıklarken, mevcut geminin ASELSAN'ın GÖKDENİZ hava savunma sistemi başta olmak üzere yeni Türk silahlarıyla donatılacağı öğrenildi. Modernizasyonun ek maliyeti ise 42 milyon avro.

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Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat hamlesi Avrupa'da yeni iş birliklerinin önünü açıyor.

Türk savunma sanayisinin ürettiği savaş gemilerini tercih eden Romanya, deniz kuvvetlerinin modernizasyonunda Ankara ile iş birliğini genişletmeye hazırlanıyor.

Romanya merkezli DefenseRomania'nın haberine göre, Türkiye'den satın alınan Hisar sınıfı "Contraamiral August Roman" hafif korvetine yeni Türk silah sistemleri entegre edilecek.

Ancak Bükreş'in gündeminde yalnızca mevcut savaş gemisinin modernizasyonu bulunmuyor. Romanya ile Türkiye arasında ikinci bir Hisar sınıfı geminin tedarikine ilişkin teknik görüşmeler de yürütülüyor.

AB ülkesi ikinci Türk savaş gemisi için Ankara'nın kapısında!

ROMANYA BASINI ANKARA'DAN DUYURDU

DefenseRomania yazarı Ciprian Dumitrache, Milli Savunma Bakanlığının davetiyle Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türk savunma sanayisi temsilcileriyle görüştü.

Romanyalı gazeteci, Hisar sınıfı gemi projesinin ana yüklenicileri arasında bulunan ASFAT, ASELSAN ve MKE yetkililerinden yeni bilgiler aldı.

Görüşmelerin ardından yayımlanan haberde, Romanya'nın Türk savaş gemilerine yönelik yeni tedarik seçeneği gündeme taşındı.

DefenseRomania, Türkiye'den satın alınan ilk geminin ardından ikinci bir Hisar sınıfı savaş gemisinin de Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılıp katılmayacağını sorguladı.

AB ülkesi ikinci Türk savaş gemisi için Ankara'nın kapısında!

İKİNCİ TÜRK SAVAŞ GEMİSİ MASADA

Romanya basınının sorularını cevaplayan ASFAT yetkilileri, Bükreş yönetimiyle teknik görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Türk şirketinin, Romanya'nın ikinci bir Hisar sınıfı gemi satın almak istemesi halinde teknoloji transferine de açık olduğu kaydedildi.

ASFAT'ın Romanya'da bir şube açmak için hazırlıklara başladığı bilgisi de paylaşıldı.

TÜRK GEMİSİNE 42 MİLYON AVROLUK YENİ SİLAH PAKETİ

Romanya'nın Türkiye'den satın aldığı "Contraamiral August Roman" hafif korveti, yeni silah ve savunma sistemleriyle güçlendirilecek.

Modernizasyonun ikinci aşamasında gemiye ASELSAN tarafından geliştirilen 35 milimetrelik GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi entegre edilecek.

GÖKDENİZ, gemileri insansız hava araçları, füzeler ve yakın mesafeden yaklaşan hava tehditlerine karşı korumak amacıyla geliştirildi.

ATOM parçacıklı mühimmat kullanan sistem, yaklaşık 4 kilometrelik menziliyle yakın hava savunmasında görev yapabiliyor.

DefenseRomania, Romanya'nın bu sistemle birlikte deniz kuvvetlerinde hem Türk GÖKDENİZ hem de Alman Rheinmetall'in Millennium yakın hava savunma sistemini kullanan az sayıdaki ülkelerden biri olabileceğini yazdı.

ASELSAN'IN SİSTEMLERİ GEMİYE ENTEGRE EDİLECEK

Modernizasyon kapsamında gemiye entegre edilmesi planlanan sistemler arasında ASELSAN'ın TAKS 100 Deniz Topu Atış Kontrol Sistemi ve PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi de bulunuyor.

Bunlara ek olarak dikey füze fırlatma sistemi (VLS) ve torpido sistemlerinin de gemiye kazandırılması planlanıyor.

Romanya Milli Savunma Bakanlığının verilerine göre, ikinci aşamada gerçekleştirilecek ilave sistem entegrasyonlarının maliyeti 42 milyon avroya ulaşacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA GEMİSAVAR FÜZELER GELİYOR

Romanya'nın modernizasyon planı yalnızca Türk sistemleriyle sınırlı kalmayacak.

DefenseRomania'nın haberine göre, modernizasyonun üçüncü aşamasında gemiye NSM gemisavar füzelerinin entegre edilmesi öngörülüyor.

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Romanya Savunma Bakanı'nın daha önce yaptığı NSM açıklamalarını doğruladı.

Ancak üçüncü aşamanın, ikinci aşamadaki silah entegrasyonlarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

223 MİLYON AVROLUK TÜRK GEMİSİ ENVANTERE GİRDİ

Romanya'nın Türkiye'den satın aldığı Hisar sınıfı "Contraamiral August Roman" hafif korveti, 20 Haziran 2026'da Romanya Deniz Kuvvetleri hizmetine girdi.

KDV hariç 223 milyon avroya mal olan gemi, 6 Ekim'de güvertesindeki topçu sistemleriyle ilk atış testlerini gerçekleştirdi.

Geminin mevcut silah donanımında MKE tarafından üretilen 76 milimetrelik DENİZHAN deniz topu ve iki adet 12,7 milimetrelik makineli tüfek bulunuyor.

Ayrıca gemide elektro-optik sensörler, atış kontrol radarı, elektronik harp sistemleri, karina sonarı ve entegre haberleşme sistemleri yer alıyor.

85 kişilik mürettebata sahip savaş gemisi, Romanya Deniz Kuvvetlerinin 50. Korvet Taburu bünyesinde görev yapıyor.

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