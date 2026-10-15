ABD basını duyurdu: Elon Musk'a Türkiye'den rakip mi geliyor?

Türkiye'nin uzayda yeni bir dönemin kapısını aralayacak dev projesi ABD basınında gündem oldu. Space Intel Report, ASELSAN'ın 198 uyduluk haberleşme ağı planını ve uzay teknolojilerine yönelik yatırımlarını mercek altına aldı. Türkiye'nin Starlink benzeri bir uydu ağı kurmaya hazırlandığını aktaran yayın, ASELSAN'ın yıllık 200 milyon dolarlık uzay gelirini 2 ila 3 katına çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

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Türkiye, savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve millî teknolojileri uzay alanına taşımaya hazırlanırken, ASELSAN'ın yeni uydu projeleri uluslararası basının gündemine girdi.

ABD merkezli uzay ve uydu endüstrisi yayını Space Intel Report, Türk savunma elektroniği şirketi ASELSAN'ın uzay yatırımlarına ilişkin planlarını yazdı.

Peter B. de Selding imzalı haberde, Türkiye'nin 2030'lu yılların başına kadar 198 uydudan oluşan alçak Dünya yörüngeli (LEO) geniş bant haberleşme ağı kurmayı hedeflediği aktarıldı.

Devlet destekli programın, Türkiye'nin uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerini geliştirmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

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ASELSAN'IN UZAY HEDEFİ

Space Intel Report'un haberine göre ASELSAN, uzaktan algılama ve uydu haberleşmesinde uçtan uca sistemler geliştirmek amacıyla uzay araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yoğun yatırım yapıyor.

Şirketin hedefleri arasında yalnızca uydu üretimi değil, yer sistemlerinden haberleşme altyapısına kadar bütünleşik çözümler geliştirmek de bulunuyor.

Diğer yandan ASELSAN'ın 2025 yılında 180,4 milyar lira, yaklaşık 4,2 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkat çekildi:

"Gelirin yaklaşık 200 milyon dolarlık bölümü, altyapı ve uzaydaki bileşenleri kapsayan uzay programlarından sağlandı"

ASELSAN'ın önümüzdeki dönemde uzay faaliyetlerinden elde ettiği yıllık geliri 2 ila 3 katına çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

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TÜRKİYE'NİN STARLINK BENZERİ UYDU AĞI

Türkiye'nin uzay haberleşmesine yönelik çalışmalarında öne çıkan projelerden biri de ASELSAN'ın ASTRALINK sistemi.

ASTRALINK, alçak Dünya yörüngesindeki uydular üzerinden haberleşme altyapısı oluşturulmasını ve bu altyapının yeni nesil askerî iletişim sistemleriyle bütünleştirilmesini hedefliyor.

Sistem, çalışma prensibi bakımından ABD'li SpaceX şirketinin geliştirdiği Starlink uydu ağını hatırlatıyor.

Ancak iki proje arasında önemli bir kullanım farkı bulunuyor.

Starlink ağırlıklı olarak bireysel ve kurumsal kullanıcılara internet hizmeti sağlarken, ASTRALINK'in açıklanan hedefleri arasında güvenli askerî haberleşme ve karasal iletişim altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde bağlantı kurulması yer alıyor.

Bu yönüyle ASTRALINK, SpaceX'in hükümetler ve ulusal güvenlik görevleri için geliştirdiği Starshield sistemine de benzer özellikler taşıyor.

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YERLİ UYDULAR ASKERÎ 5G VE 6G İLE BULUŞACAK

ASELSAN'ın uzay haberleşmesine yönelik çalışmalarının bir diğer ayağını GÖKBAĞI Projesi oluşturuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Mayıs 2026'da imzalanan sözleşme kapsamında hayata geçirilen Yakın Yörünge Uyduları ve Askerî 5G/6G Haberleşme Sistemi (GÖKBAĞI), uydu bağlantılarıyla yeni nesil askeri haberleşme teknolojilerini bir araya getirecek.

Proje kapsamında, karasal iletişim ağlarının bulunmadığı bölgelerde görev yapan askerî unsurların güvenli haberleşme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Böylece hareket halindeki birliklerin, komuta merkezlerinin ve operasyon sahasındaki farklı unsurların kesintisiz veri alışverişi yapabilmesine yönelik altyapı geliştirilecek.

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ABD basını, "Türkiye'nin kendi kontrolündeki uydu ve yer sistemlerini kullanması, askerî haberleşmede dış kaynaklı altyapılara bağımlılığın azaltılması açısından da önem taşıyor." şeklinde değerlendirme paylaştı.

ASELSAN UZAYDAKİ TECRÜBESİNİ GENİŞLETİYOR

ASELSAN'ın uydu teknolojilerindeki çalışmaları ASTRALINK ve GÖKBAĞI projeleriyle sınırlı değil.

Şirket, daha önce geliştirdiği LUNA serisiyle alçak Dünya yörüngesinde haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Serinin ikinci uydusu LUNA-2, 30 Mart 2026'da uzaya gönderildi.

ASELSAN'ın açıklamasına göre uydunun tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçleri şirket bünyesinde tamamlandı.

Uçuş ve yer kontrol yazılımlarının yanı sıra haberleşme görev yükünün de yerli imkânlarla geliştirildiği bildirildi.

LUNA-2, nesnelerin interneti uygulamalarına yönelik bir nano uydu olarak geliştirilirken ASTRALINK daha geniş kapsamlı bir haberleşme ağı oluşturulmasını hedefliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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