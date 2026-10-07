Türkiye'den uzayda çifte hamle! İngiltere de imzayı attı

Türkiye, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzay diplomasisini hızlandırdı. Türkiye Uzay Ajansı, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ile uzay teknolojilerinden uydu üretimine uzanan yeni bir çerçeve anlaşmasına imza atarken Birleşik Krallık Uzay Ajansı ile de ortak projelerin geliştirilmesini öngören iyi niyet anlaşması yaptı.

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Antalya'nın ev sahipliği yaptığı IAC 2026'da Türkiye'nin uzay alanındaki uluslararası iş birliklerine iki yeni halka eklendi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bir taraftan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ile uzay alanındaki ortaklığını genişletirken diğer taraftan Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) ile yeni projelerin önünü açacak anlaşmaya imza attı.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiyeden uzayda çifte hamle! İngiltere de imzayı attı

TÜRK DEVLETLERİ UZAY İÇİN İMZAYI ATTI

Kongre kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, TDT bünyesindeki uzay iş birliğini ileri taşımak amacıyla "Uzay Endüstrisi İş Birliği Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Başlangıç Çerçeve Sözleşmesi"ni imzaladı.

Türkiyeden uzayda çifte hamle! İngiltere de imzayı attı

TDT'nin açıklamasına göre anlaşma; uzay teknolojileri, uydu geliştirme, bilimsel araştırmalar, endüstriyel iş birliği ve kapasite geliştirme alanlarını kapsıyor.

Mevcut ortak küp uydu çalışmasının devamı niteliğindeki anlaşmayla OTS-SAT projesinde edinilen tecrübenin daha geniş ve kapsamlı ortak uzay projelerine taşınması amaçlanıyor.

Türkiyeden uzayda çifte hamle! İngiltere de imzayı attı

ORTAK UYDUDAN YENİ UZAY PROJELERİNE

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, anlaşmanın Türk dünyasının bilimsel, teknolojik ve endüstriyel iş birliğini geliştirme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TDT'ye göre imzalanan çerçeve sözleşme, ortak uzay girişimlerinin genişletilmesi ve OTS-SAT tecrübesinin daha iddialı projelere dönüştürülmesi için kurumsal bir temel oluşturacak.

Anlaşmayla Türk devletleri arasındaki iş birliğinin yalnızca ortak uydu projesiyle sınırlı kalmaması, gelecekteki uzay projelerine de zemin hazırlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE İNGİLTERE İLE DE EL SIKIŞTI

Türkiye'nin IAC 2026'daki ikinci uluslararası adımı ise İngiltere ile geldi.

Türkiye Uzay Ajansı ile Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasında uzay alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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