Uzay diplomasisinde bir ilk Türkiye'de! 21 ülke imzayı attı: "Ankara öncü oldu"

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi'nde uzayın geleceğine ilişkin önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 ülkenin Antalya Deklarasyonu'nu onayladığını açıkladı. Kongre tarihinde Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı kapsamında ilk kez ortak bildiri kabul edilirken Kacır, Türkiye'nin 2027'de Ay'a göndermeye hazırlandığı yerli uzay aracına ilişkin yeni mesajlar da verdi.

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Türkiye, dünyanın önde gelen uzay aktörlerini Antalya'da aynı masa etrafında buluşturdu.

Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) kapsamında 38 ülkeden temsilcilerin katıldığı üst düzey toplantıda, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan Antalya Deklarasyonu 21 ülke tarafından kabul edildi.

Kararla birlikte IAC'nin Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı tarihinde ilk kez resmi bir ortak bildiriye imza atıldı.

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TÜRKİYE ÖNCÜLÜK ETTİ, 21 ÜLKE ONAYLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Deklarasyonu'nun 21 ülkeden delegelerin onayını aldığını açıkladı.

Bakanlar, milletvekilleri ve ulusal uzay ajanslarının başkanlarından oluşan 32 katılımcının kabul ettiği deklarasyonla, uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve sorumlu kullanımında uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Toplantıya toplam 38 ülkeden temsilciler katılırken; dış uzayın barışçıl kullanımı, yeni uzay misyonları, hukuki çerçeveler ve gelişmekte olan ekonomilerin küresel uzay sektörüne daha güçlü şekilde dahil edilmesi masaya yatırıldı.

KACIR: ERDOĞAN'IN VİZYONUNU YANSITIYOR

Kacır, Antalya Deklarasyonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok taraflı diyalog ve yapıcı angajman yoluyla barışı ilerletme vizyonunu yansıttığını söyledi.

Uzay teknolojilerindeki ilerlemenin insanlığa sağlayacağı faydaya işaret eden Kacır şöyle konuştu:

"Uzaydaki ilerleme ancak yeryüzündeki insanlar için somut faydalar ürettiğinde anlamlıdır. Önümüzdeki soru yalnızca teknolojik olarak ne kadar ileri gidebileceğimiz değil, aynı zamanda bu kabiliyetleri toplumlarımız için daha büyük bir güvenliğe, dirence ve refaha ne kadar etkili bir şekilde dönüştürebileceğimizdir."

UZAY EKONOMİSİ 686 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Küresel uzay sektörünün hızla ticarileştiğine işaret eden Kacır, uzay ekonomisinin 2025 yılında 686 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını aktardı.

Ticari girişimlerin küresel uzay faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu ifade eden Kacır, düşen fırlatma maliyetleri ve küçülen uydu teknolojilerinin yeni şirketlerin sektöre girişini kolaylaştırdığını kaydetti.

TÜRKİYE'DE 300'DEN FAZLA UZAY TEKNOLOJİSİ ŞİRKETİ

Türkiye'nin kendi uzay ekosistemini de hızla büyüttüğü ifade edildi. Türk teknoparklarında halihazırda 300'den fazla uzay teknolojisi şirketinin faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu girişimler BiGG tohum finansmanı mekanizması ve toplam büyüklüğü 750 milyon doları aşan risk sermayesi girişimleriyle destekleniyor.

Türkiye ayrıca Ankara'da uzay teknolojilerine odaklanacak özel bir teknopark kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

SIRADAKİ HEDEF AY

Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın önündeki en büyük hedeflerinden biri için de 2027'yi işaret etti.

Türkiye'nin ilk yerli geliştirilen Ay uzay aracının 2027'nin ilk aylarında fırlatılması için hazırlıkların sürdüğünü açıklayan Kacır, araçta yerli hibrit tahrik teknolojisinin kullanılacağını ve yerlilik oranının yüzde 80 seviyesinde olacağını aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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