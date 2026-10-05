Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Uzay diplomasisinde bir ilk Türkiye'de! 21 ülke imzayı attı: "Ankara öncü oldu"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Uzay diplomasisinde bir ilk Türkiye'de! 21 ülke imzayı attı:
Başlık ResmiUzay diplomasisinde bir ilk Türkiyede! 21 ülke imzayı attı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi'nde uzayın geleceğine ilişkin önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 ülkenin Antalya Deklarasyonu'nu onayladığını açıkladı. Kongre tarihinde Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı kapsamında ilk kez ortak bildiri kabul edilirken Kacır, Türkiye'nin 2027'de Ay'a göndermeye hazırlandığı yerli uzay aracına ilişkin yeni mesajlar da verdi.

Kaydet
|

Türkiye, dünyanın önde gelen uzay aktörlerini Antalya'da aynı masa etrafında buluşturdu.

Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) kapsamında 38 ülkeden temsilcilerin katıldığı üst düzey toplantıda, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan Antalya Deklarasyonu 21 ülke tarafından kabul edildi.

Kararla birlikte IAC'nin Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı tarihinde ilk kez resmi bir ortak bildiriye imza atıldı.

Uzay diplomasisinde bir ilk Türkiyede! 21 ülke imzayı attı
Başlık ResmiUzay diplomasisinde bir ilk Türkiyede! 21 ülke imzayı attı

TÜRKİYE ÖNCÜLÜK ETTİ, 21 ÜLKE ONAYLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Deklarasyonu'nun 21 ülkeden delegelerin onayını aldığını açıkladı.
Bakanlar, milletvekilleri ve ulusal uzay ajanslarının başkanlarından oluşan 32 katılımcının kabul ettiği deklarasyonla, uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve sorumlu kullanımında uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Toplantıya toplam 38 ülkeden temsilciler katılırken; dış uzayın barışçıl kullanımı, yeni uzay misyonları, hukuki çerçeveler ve gelişmekte olan ekonomilerin küresel uzay sektörüne daha güçlü şekilde dahil edilmesi masaya yatırıldı.

KACIR: ERDOĞAN'IN VİZYONUNU YANSITIYOR

Kacır, Antalya Deklarasyonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok taraflı diyalog ve yapıcı angajman yoluyla barışı ilerletme vizyonunu yansıttığını söyledi.

Uzay teknolojilerindeki ilerlemenin insanlığa sağlayacağı faydaya işaret eden Kacır şöyle konuştu:

"Uzaydaki ilerleme ancak yeryüzündeki insanlar için somut faydalar ürettiğinde anlamlıdır. Önümüzdeki soru yalnızca teknolojik olarak ne kadar ileri gidebileceğimiz değil, aynı zamanda bu kabiliyetleri toplumlarımız için daha büyük bir güvenliğe, dirence ve refaha ne kadar etkili bir şekilde dönüştürebileceğimizdir."

ÖNERİLEN HABERLER
NASA Türkiye için düğmeye bastı! Mars
DÜNYA

NASA Türkiye için düğmeye bastı! Mars'tan Ay'a kritik ajanda açıklandı

UZAY EKONOMİSİ 686 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Küresel uzay sektörünün hızla ticarileştiğine işaret eden Kacır, uzay ekonomisinin 2025 yılında 686 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını aktardı.

Ticari girişimlerin küresel uzay faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu ifade eden Kacır, düşen fırlatma maliyetleri ve küçülen uydu teknolojilerinin yeni şirketlerin sektöre girişini kolaylaştırdığını kaydetti.

TÜRKİYE'DE 300'DEN FAZLA UZAY TEKNOLOJİSİ ŞİRKETİ

Türkiye'nin kendi uzay ekosistemini de hızla büyüttüğü ifade edildi. Türk teknoparklarında halihazırda 300'den fazla uzay teknolojisi şirketinin faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu girişimler BiGG tohum finansmanı mekanizması ve toplam büyüklüğü 750 milyon doları aşan risk sermayesi girişimleriyle destekleniyor.

Türkiye ayrıca Ankara'da uzay teknolojilerine odaklanacak özel bir teknopark kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

SIRADAKİ HEDEF AY

Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın önündeki en büyük hedeflerinden biri için de 2027'yi işaret etti.

Türkiye'nin ilk yerli geliştirilen Ay uzay aracının 2027'nin ilk aylarında fırlatılması için hazırlıkların sürdüğünü açıklayan Kacır, araçta yerli hibrit tahrik teknolojisinin kullanılacağını ve yerlilik oranının yüzde 80 seviyesinde olacağını aktardı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.