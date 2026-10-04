NASA Türkiye için düğmeye bastı! Mars'tan Ay'a kritik ajanda açıklandı

Türkiye, uzay ve havacılık dünyasının en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NASA, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Astronotik Kongresi için programını açıklarken, Artemis'ten Mars'ta yapay zekaya, Ay araştırmalarından uzayda üretime kadar kritik başlıkların Türkiye'de masaya yatırılacağı duyuruldu.

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Uzay ve teknoloji dünyası bu hafta Türkiye'de buluşuyor.

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, astronotları, bilim insanları ve teknoloji şirketleri, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Astronotik Kongresi'nde (IAC 2026) bir araya gelecek.

Uluslararası Astronotik Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl Türkiye Uzay Ajansının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede NASA heyetine Kurum Başkan Yardımcısı Matt Anderson liderlik edecek.

Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

NASA ANTALYA İÇİN AJANDASINI AÇIKLADI

NASA'nın yayımladığı programa göre ABD uzay ajansının üst düzey isimleri hafta boyunca genel oturumlara, teknik panellere ve basın toplantılarına katılacak.

Programda uzay ajanslarının başkanlarını buluşturacak oturumun yanı sıra Karen St. Germain'in Dünya gözleminde uluslararası iş birliğine ilişkin konuşması da yer alacak.

Artemis program yöneticisi Jeremy Parsons ise "Artemis II Misyon Sonuçları: Endüstriyel Perspektif" başlıklı panelde konuşacak.

NASA ayrıca Matt Anderson ve Peru Uzay Ajansı CONIDA Direktörü Tümgeneral Roberto Melgar Sheen'in katılımıyla Artemis Anlaşmaları konusunda bir basın toplantısı düzenleyecek.

NASA Türkiye için düğmeye bastı! ! Marstan Aya kritik ajanda masada

MARS'TA YAPAY ZEKA TÜRKİYE'DE KONUŞULACAK

Antalya'daki programın öne çıkan başlıklarından biri de yapay zeka olacak.

NASA Jet Propulsion Laboratory araştırmacısı Steve Chien, "Mars'ta Güvenilir Yapay Zeka" başlıklı oturumda yapay zekanın gelecekteki Mars çalışmalarındaki kullanımını ele alacak.

NASA ayrıca Anderson, Lori Glaze, Nicky Fox ve Kelsey Young'ın katılacağı Artemis II ön Ay bilimi brifingi düzenleyecek.

Uzayda üretim teknolojileri ve organ-çip araştırmaları da kongrenin NASA programında yer alırken astronot Chris Williams, "Bir Astronot Olmak Nasıl Bir Şey?" başlıklı etkinlikte katılımcılarla buluşacak.

NASA Türkiye için düğmeye bastı! ! Marstan Aya kritik ajanda masada

111 ÜLKEDEN 12 BİN KİŞİ ANTALYA'YA GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongre öncesinde Antalya'da düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'nın ardından organizasyonun boyutunu açıkladı.

Kacır, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongreye 111 ülkeden 12 binden fazla kişinin ve 40'tan fazla astronotun katılacağını söyledi.

Kongre için 8 binden fazla bilimsel makale başvurusu yapıldığını belirten Kacır, 600 milyar doları aşan küresel uzay ekonomisinin geleceğinin de Antalya'da ele alınacağını ifade etti.

Kacır, "5-9 Ekim tarihleri küresel uzay gündeminin kalbinin Türkiye'de attığı günler olacak" dedi.

TÜRKİYE AY'A GİDİYOR

Türkiye, dünya uzay sektörünü Antalya'da ağırlamaya hazırlanırken Milli Uzay Programı kapsamında yeni bir eşiğe de yaklaşıyor.

Kacır, Türkiye'nin kendi geliştirdiği Ay uzay aracını 2027'nin ilk aylarında Ay'a göndermeyi hedeflediğini açıkladı. Yüzde 87 yerlilik oranıyla geliştirilen araç, ilk aşamada Ay çevresinde uydu görevi yapacak ve Ay yüzeyine ilişkin bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek.

Misyonun başarıyla tamamlanması halinde Türkiye, kendi geliştirdiği uzay aracıyla Ay'a erişebilen 9 ülkeden biri olacak.

MİLLİ HİBRİT ROKET DERİN UZAYDA TEST EDİLECEK

Ay Misyonu yalnızca uzay aracının gönderilmesiyle sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin geliştirdiği milli hibrit roket teknolojisi de derin uzayda test edilecek.

Türkiye'nin uydu alanındaki yerli kabiliyetlerini de hatırlatan Kacır, İMECE ile metre altı çözünürlükte görüntüleme yapabilen ülkeler arasına girildiğini, TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Sırada İMECE-2, İMECE-3 ve milli imkanlarla geliştirilecek TÜRKSAT 7A bulunuyor.

SOMALİ'DEKİ UZAY LİMANIYLA YENİ HEDEF

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim planının bir diğer ayağını ise Somali'deki uzay limanı oluşturuyor.

Ekvator'a yakın konumu sayesinde fırlatma maliyetlerinde avantaj sağlaması beklenen tesisle Türkiye'nin kendi roketlerini ve uzay araçlarını kendi uzay limanından fırlatabilecek ülkeler arasına girmesi hedefleniyor.

NASA DA ANTALYA'DA SERGİ AÇACAK

NASA, kongre boyunca NEST Kongre Merkezi'nde özel bir sergi alanıyla da yer alacak. Sergide ABD uzay ajansının keşif ve bilim çalışmalarına ilişkin projeler ziyaretçilerle buluşturulacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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