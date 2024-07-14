ABD'de suikast girişimi! Mitingde silahlı saldırıya uğrayan Trump kulağından yaralandı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump'a ateş açıldı. Mitingde konuşma yapan Trump, kürsüden apar topar indirilerek, araçla uzaklaştırıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. İşte Trump'a yapılan saldırı sonrasında anbean yaşananlar...
- TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
- SALDIRGAN VE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 17 KİŞİ GÖZALTINDA
- GİZLİ SERVİSTEN "TRUMP GÜVENDE" AÇIKLAMASI
14.07.2024 02:42
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerine yönelik Pensilivanya'da düzenlediği miting esnasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının bir suikast olup olmadığı tartışması sürerken, Trump'un kulağından yaralanarak yere yığıldığı ve ayağa kalkıp yumruk gösterdiği anlar dikkat çekti. Trump, gizli servis ajanları tarafından apar topar olay yerinden uzaklaştırılarak tedavi altına alındı. ABD ve İngiltere basını, saldırgan ve bir kişinin olay yerinde öldüğünü belirtti. Trump ise olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "iyiyim" dedi.
14.07.2024 02:32
SALDIRGAN VE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 17 KİŞİ GÖZALTINDA
Trump'a yapılan saldırının ardından saldırganın ve seyircilerden bir kişinin öldürüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
Trump'un seçim ekibinde yer alan Melih Göğebakan TGRT Haber Canlı yayında şu açıklamayı yaptı:
"Pensilvanya şuanda abluka altında. Tüm bölgeler güvenlik altındaydı. Saldırganlar içeriye basın kartıyla girmiş."
14.07.2024 01:45
TRUMP'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
Trump'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tıbbi tesiste tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Trump'ın sözcüsü: "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı.
14.07.2024 01:40
GİZLİ SERVİSTEN "TRUMP GÜVENDE" AÇIKLAMASI
Trump'a yapılan saldırının ardından soruşturma başlatıldı.
Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Gizli Servis iletişim şefi Anthony Guglielmi'den geldi. Trump'ın 'güvende' olduğunu söyleyen Guglielmi, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
13 Temmuz akşamı Pensilvanya'daki Trump mitinginde bir olay meydana geldi. Gizli Servis koruyucu önlemler aldı ve eski Başkan güvende. Bu şu anda aktif bir Gizli Servis soruşturmasıdır ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda açıklanacaktır."
BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da bir kilisede gerçekleştirdiği program sonrasında olayla gazetecilerin sorusuna cevap verdi. Biden, kendisinin henüz bilgi almadığını ve durumdan habersiz olduğunu söyledi.
Beyaz Saray'dan ise Biden'a Trump mitingi olayıyla ilgili 'ilk brifing' verildiğini açıklandı.
14.07.2024 01:30
KULAĞINDAN YARALANDI
Saldırı sırasında kürsüde konuşan Trump, silah seslerinin duyulmasıyla bir anda kulağını tutarak yere yattı. Trump, kendisini koruyan gizli servis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Alandan ayrılırken yumruğunu havaya kaldırarak iyiyim mesajı veren Trump, hastaneye kaldırıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin şuanda net bir bilgi bulunmuyor.
14.07.2024 01:28
TURMP SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi... ABD Başkanı Joe Biden ile 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde kıyasıya yarışını sürdüren Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'da gerçekleştirilen miting sırasında silahlı saldırıya uğradı.
YER: ABD
Kaynak: Türkiye Gazetesi