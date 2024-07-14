ABD'de suikast girişimi! Mitingde silahlı saldırıya uğrayan Trump kulağından yaralandı

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump'a ateş açıldı. Mitingde konuşma yapan Trump, kürsüden apar topar indirilerek, araçla uzaklaştırıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. İşte Trump'a yapılan saldırı sonrasında anbean yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

SALDIRGAN VE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 17 KİŞİ GÖZALTINDA

GİZLİ SERVİSTEN "TRUMP GÜVENDE" AÇIKLAMASI

14.07.2024 02:42

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerine yönelik Pensilivanya'da düzenlediği miting esnasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının bir suikast olup olmadığı tartışması sürerken, Trump'un kulağından yaralanarak yere yığıldığı ve ayağa kalkıp yumruk gösterdiği anlar dikkat çekti. Trump, gizli servis ajanları tarafından apar topar olay yerinden uzaklaştırılarak tedavi altına alındı. ABD ve İngiltere basını, saldırgan ve bir kişinin olay yerinde öldüğünü belirtti. Trump ise olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "iyiyim" dedi.

14.07.2024 02:32

SALDIRGAN VE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 17 KİŞİ GÖZALTINDA

Trump'a yapılan saldırının ardından saldırganın ve seyircilerden bir kişinin öldürüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Trump'un seçim ekibinde yer alan Melih Göğebakan TGRT Haber Canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Pensilvanya şuanda abluka altında. Tüm bölgeler güvenlik altındaydı. Saldırganlar içeriye basın kartıyla girmiş."

14.07.2024 01:45

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Trump'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tıbbi tesiste tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Trump'ın sözcüsü: "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı.

14.07.2024 01:40

GİZLİ SERVİSTEN "TRUMP GÜVENDE" AÇIKLAMASI

Trump'a yapılan saldırının ardından soruşturma başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Gizli Servis iletişim şefi Anthony Guglielmi'den geldi. Trump'ın 'güvende' olduğunu söyleyen Guglielmi, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

13 Temmuz akşamı Pensilvanya'daki Trump mitinginde bir olay meydana geldi. Gizli Servis koruyucu önlemler aldı ve eski Başkan güvende. Bu şu anda aktif bir Gizli Servis soruşturmasıdır ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda açıklanacaktır."