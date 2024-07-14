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CANLI ANLATIM

ABD'de suikast girişimi! Mitingde silahlı saldırıya uğrayan Trump kulağından yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son Dakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump'a ateş açıldı. Mitingde konuşma yapan Trump, kürsüden apar topar indirilerek, araçla uzaklaştırıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. İşte Trump'a yapılan saldırı sonrasında anbean yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti
  • TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
  • SALDIRGAN VE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 17 KİŞİ GÖZALTINDA
  • GİZLİ SERVİSTEN "TRUMP GÜVENDE" AÇIKLAMASI

14.07.2024 02:42

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerine yönelik Pensilivanya'da düzenlediği miting esnasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının bir suikast olup olmadığı tartışması sürerken, Trump'un kulağından yaralanarak yere yığıldığı ve ayağa kalkıp yumruk gösterdiği anlar dikkat çekti. Trump, gizli servis ajanları tarafından apar topar olay yerinden uzaklaştırılarak tedavi altına alındı. ABD ve İngiltere basını, saldırgan ve bir kişinin olay yerinde öldüğünü belirtti. Trump ise olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "iyiyim" dedi.

14.07.2024 02:32

SALDIRGAN VE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 17 KİŞİ GÖZALTINDA

Trump'a yapılan saldırının ardından saldırganın ve seyircilerden bir kişinin öldürüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Trump'un seçim ekibinde yer alan Melih Göğebakan TGRT Haber Canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Pensilvanya şuanda abluka altında. Tüm bölgeler güvenlik altındaydı. Saldırganlar içeriye basın kartıyla girmiş."

14.07.2024 01:45

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Trump'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tıbbi tesiste tedavisinin sürdüğü açıklandı.

ABD başkan adayı Trump'a silahlı saldırı! - 4. Resim

Trump'ın sözcüsü: "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı.

14.07.2024 01:40

GİZLİ SERVİSTEN "TRUMP GÜVENDE" AÇIKLAMASI

Trump'a yapılan saldırının ardından soruşturma başlatıldı.  

Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Gizli Servis iletişim şefi Anthony Guglielmi'den geldi. Trump'ın 'güvende' olduğunu söyleyen Guglielmi, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

13 Temmuz akşamı Pensilvanya'daki Trump mitinginde bir olay meydana geldi. Gizli Servis koruyucu önlemler aldı ve eski Başkan güvende. Bu şu anda aktif bir Gizli Servis soruşturmasıdır ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda açıklanacaktır."

ABD başkan adayı Trump'a silahlı saldırı! - 2. Resim
14.07.2024 01:35

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da bir kilisede gerçekleştirdiği program sonrasında olayla gazetecilerin sorusuna cevap verdi. Biden, kendisinin henüz bilgi almadığını ve durumdan habersiz olduğunu söyledi.

ABD'de suikast girişimi! Mitingde silahlı saldırıya uğrayan Trump kulağından yaralandı - 3. Resim
 

Beyaz Saray'dan ise Biden'a Trump mitingi olayıyla ilgili 'ilk brifing' verildiğini açıklandı.

14.07.2024 01:30

KULAĞINDAN YARALANDI

Saldırı sırasında kürsüde konuşan Trump, silah seslerinin duyulmasıyla bir anda kulağını tutarak yere yattı. Trump, kendisini koruyan gizli servis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. 

ABD başkan adayı Trump'a silahlı saldırı! - 1. Resim

Alandan ayrılırken yumruğunu havaya kaldırarak iyiyim mesajı veren Trump, hastaneye kaldırıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin şuanda net bir bilgi bulunmuyor.

ABD başkan adayı Trump'a silahlı saldırı! - 3. Resim

14.07.2024 01:28

TURMP SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi... ABD Başkanı Joe Biden ile 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde kıyasıya yarışını sürdüren Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'da gerçekleştirilen miting sırasında silahlı saldırıya uğradı.

YER: ABD

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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