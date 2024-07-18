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ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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ABD Başkanı Joe Biden&#039;ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı. UnidosUS Başkanı, Biden'ın test sonucunun pozitif çıktığını ve bugün planlanan etkinlikte konuşamayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. UnidosUS Başkanı Janet Murguia, Biden'ın test sonucunun pozitif çıktığını UnidosUS Yıllık Konferansı'nda duyurdu. Duyuru, kalabalığın 90 dakika gecikmiş olan konuşmayı beklemesinin ardından geldi.

Biden'ın, Latino topluluğu için fırsatları artırmaya ve sosyal adaleti sağlamaya kendini adamış Latinolar ve müttefiklerinin bir araya geldiği en büyük toplantılardan biri olan 2024 UnidosUS Yıllık Konferansı'nda konuşma yapması planlanıyordu.

DERİN HAYAL KIRIKLIĞINI DİLE GETİRDİ

Uzun süren gecikmenin ardından Murguia, izleyicilere sabırları için teşekkür ederek hitap etti. Başkan Biden ile telefonda görüştüğünü ve pozitif Covid-19 testi nedeniyle konferansa katılmayacağını doğruladığını açıkladı.

Murguia, Biden'ın konferansa katılamaması ve katılım sağlayamaması nedeniyle duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden'ın Covid-19 aşısı olduğu ve bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi. Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

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