Biden'dan başkanlık yarışından çekilme sinyali! Trump'a suikast girişimi sağlığını hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından, sağlık durumunun el vermemesi halinde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçim yarışında adaylıktan çekilebileceğinin sinyalini verdi.

ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri, Donald Trump'ın uğradığı suikast girişimi ile birlikte yeni bir soluk kazandı. Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği konusu tartışmalara yol açtı.

ABD basınında ve AFP'de yer alan haberler, Biden'ın adaylığıyla ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptığını ortaya koydu.

BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR MU?

Biden'ın sağlık durumunun ABD başkanlığına elverişli olup olmadığı merak konusuydu. Sağlık durumunun kötüye gidip gitmediği ile ilgili açıklamada bulunan Biden, doktorlarının vereceği kararı işaret etti.

Doktorların başkanlığa sağlığının elvermediği kararına varması halinde adaylığını yeniden değerlendireceğini açıklayan Biden, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yarıştan çekilebileceğinin ilk sinyalini vermiş oldu.

SUİKAST GİRİŞİMİ İLK ANKETE YANSIDI

ABD'de yapılan en son ankette, Trump'ın seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu. Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

TİMES'TAN DİKKAT ÇEKEN KAPAK

Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle birlikte Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kaybetme ihtimali tartışma konusu oldu. ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.

Trump'ın saldırının ardından yumruğunuhavaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time, Haziran ayında gerçekleştirilen Trump-Biden düellosunun ardından yayımladığı kapakta ise, "Biden'a güle güle" sinyali vermişti.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.