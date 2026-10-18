ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'e seslendi! "Bunu görmek istemiyoruz"

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Amerikalı bir gazeteciyi ağır yaralaması ve Avrupalı diplomatlara saldırmasının ardından Washington yönetiminden İsrail'e uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırı görüntülerinden son derece rahatsız olduklarını belirterek İsrail yönetiminden yerleşimci şiddetini durdurmasını istedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maryland'deki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilerin sorularını cevaplarken, İsrailli yerleşimcilerin son saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, Washington Post için çalışan Amerikalı foto muhabiri Heidi Levine'in darbedildiği görüntüleri izlediğini belirterek İsrail makamlarına müdahale çağrısı yaptıklarını söyledi.

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İSRAİLLİLERDEN BU TÜR SALDIRILARI DURDURMALARINI İSTEDİK"

Rubio, Batı Şeria'daki saldırı görüntülerine ilişkin, "O görüntülerden ve gördüklerimizden son derece rahatsızız" şeklinde konuştu.

İsrail yönetimiyle konuyu görüştüklerini vurgulayan ABD'li Bakan, "İsraillilerden bu tür şeylerin üzerine gitmelerini istedik ve istemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria'da yeni bir kriz yaşanmasını istemediğini de belirten Rubio, "Şu anda buna ihtiyacımız yok. İsrail'in de şu anda buna ihtiyacı yok" diye konuştu. Washington yönetiminin benzer saldırıların önlenmesi yönündeki beklentisini İsrail'e ileteceğini ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsraile seslendi! Bunu görmek istemiyoruz

AMERİKALI GAZETECİYİ DAKİKALARCA DARBETTİLER

Rubio'nun açıklamalarının odağında, 16 Ekim'de Ramallah yakınlarındaki Ebu Felah köyünde yaşanan saldırı vardı.

Filistinlilerin zeytin hasadını takip eden 64 yaşındaki Amerikalı foto muhabiri Heidi Levine, İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Levine, saldırganların kendisini yaklaşık 10 dakika boyunca tekmelediğini anlattı.

Saldırıda gazetecinin kaburgası ve omurlarından bazıları kırılırken, parmağından ameliyat geçirdi.

Görgü tanıklarına göre saldırganlar Levine'in pasaportunu, telefonunu, cüzdanını ve ekipmanlarını da aldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de saldırıyı kınayarak sorumluların yargılanmasını istedi.

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BİR GÜN SONRA AVRUPALI DİPLOMATLARA SALDIRDILAR

Amerikalı gazetecinin darbedilmesinden bir gün sonra İsrailli yerleşimciler bu kez Avrupalı diplomatları hedef aldı.

17 Ekim'de Ramallah yakınlarındaki Taybeh köyünde, Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu konvoy maskeli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Filistinlilerin zeytin hasadını takip etmek üzere bölgeye giden heyetin önü kesildi.

Saldırganlar araçlara taş ve sopalarla saldırırken Belçika'ya ait konsolosluk aracının camı kırıldı.

Fransa'nın Aulnoye-Aymeries kentinin 78 yaşındaki Belediye Başkanı Bernard Baudoux da saldırganlar tarafından darbedildi.

BELÇİKA'DAN İSRAİL'E YAPTIRIM ÇAĞRISI

Saldırının ardından Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, İsrail yönetimine tepki gösterdi.

Prévot, Filistinlilerin yanı sıra Belçikalı başkonsolos, Fransız ve Polonyalı diplomatlar ile Katolik temsilcilerin hedef alınmasını kınadı.

Belçikalı Bakan, İsrail makamlarını Filistinlilerin, diplomatların ve gazetecilerin güvenliğini sağlamaya ve saldırganları adalet önüne çıkarmaya çağırdı.

Prevot, saldırıları İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarından ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi.

TRUMP'IN YAPTIRIM KARARI RUBIO'YA SORULDU

Gazeteciler, Rubio'ya Trump'ın göreve geldikten sonra İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırmasını da hatırlattı.

Rubio, yaptırımların kaldırılmasının Trump'ın saldırıları desteklediği anlamına gelmediğini yineledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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