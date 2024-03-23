ABD ile PKK bu kez Nevruz'da kol kola! Teröristlere anma töreninin ardından yeni skandal

Suriye'deki ABD askerlerinin geçen yıl IKBY bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen anma etkinliğine çelenkle katılmasının ardından bir skandal daha ortaya çıktı. ABD askerleri bu sefer de Halep ve Haseke'de PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı.

ABD güçleri Türkiye ile müttefik olsa da, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye açık destek vermeye devam ediyor. ABD askerleri, Suriye'nin Haseke ve Halep illerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı.

ÖCALAN'IN POSTERİNİ AÇTILAR

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD’li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.

TERÖRİSTLERİN ANMA TÖRENİNE KATILMIŞLARDI

Öte yandan yine Suriye'deki ABD askerleri geçtiğimiz günlerde, geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen anma etkinliğine çelenkle katılmıştı.