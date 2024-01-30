ABD Maduro'ya süre verdi! Petrol, altın ve doğal gazı kapsayan ağır karar yolda

Venezuela'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılması yasaklandı. Bu karara tepki gösteren ABD, Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağı duyuruldu.

Venezuela'da seçim tarihi yaklaşıyor. Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde Maduro'nun seçimlerdeki en iddialı rakibi olan Maria Corina Machado'nun başkanlık seçiminde aday olmasını engelledi. Bu karar üzerine ABD'den 'yaptırım' açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanması nedeniyle ABD'nin Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağını duyurdu.

ABD,

18 NİSAN'I İŞARET ETTİLER

Açıklamada, muhalefet adaylarının engellenmesinin geçtiğimiz sene ekim ayında imzalanan Barbados Anlaşması'na aykırı olduğu belirtildi.

Bu yılki seçimlere tüm adayların katılmasına izin verilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde ise 18 Nisan 2024'ten itibaren Venezuela'nın petrol ve doğal gaz sektörlerine yeniden yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

ALTIN MADENCİLİĞİNE DE ENGEL

ABD'nin ayrıca Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile ilgili işlemlere izin veren lisansı da iptal ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu şirketle iş yapan ABD’lilerin tüm işlemlerini sonlandırması için 14 gün süreleri olduğu belirtildi.