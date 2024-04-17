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ABD-Meksika sınırında göçmen krizi: Düzensiz göçmenler yakalandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
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ABD-Meksika sınırında göçmen krizi: Düzensiz göçmenler yakalandı!

Dünya Haberleri  / Reuters

ABD tarafına geçiş yapmak amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez sınırına ulaşmaya çalışan 3 kişi, ABD Ulusal Göç Muhafızları tarafından yakalandı.

ABD'ye daha iyi bir hayat için geçiş yapmak amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez sınırına ulaşmaya çalışan biri çocuk, 3 kişi Ulusal Göç Muhafızları tarafından tutuklandı. Görevlilerden kaçma girişiminde bulunan çocuğun babası daha sonra tekrar yakalandı.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA NELER OLUYOR?

Meksika tarafından binlerce kişi her yıl daha iyi bir yaşam arayışıyla ABD sınırını geçmeye çalışıyor. Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam ediyor.

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi: Düzensiz göçmenler yakalandı! - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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