Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Nijer'deki yüzlerce askerini çekecek

ABD Nijer'deki yüzlerce askerini çekecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Nijer&#039;deki yüzlerce askerini çekecek
Abd, Nijer, Pentagon, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer'de 300'e yakın askeri bulunan ABD, bölgedeki gelişmeler neticesinde yeni kararlar aldı. ABD Savunma Bakanlığı, Nijer'deki askerlerinin kısa süre içinde çekileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'de bulunan 300'e yakın ABD askerinin, 15 Eylül'e kadar ülkeden çekileceğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Nijer'deki ABD askerinin durumuna ilişkin konuşan Singh, 7 Temmuz itibarıyla başkent Niamey'deki 101'inci hava üssünden tamamen çekildikleri belirtti.

ABD Nijer'deki yüzlerce askerini çekecek - 1. Resim

ABD'NİN ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

ABD'nin Nijer'de 300'e yakın askerinin bulunduğunu ifade eden Sing, kalan askerlerin 15 Eylül'e kadar güvenli ve düzenli bir şekilde ülkeden çekileceğini aktardı.

Nijer, 17 Mart'ta, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve ABD'li askerlerin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve Agadez kentinde insansız hava aracı üssü bulunan ABD'nin, eylül ortasına kadar ülkeden tamamen ayrılacağı duyurulmuştu.

ABD Nijer'deki yüzlerce askerini çekecek - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun tepkisi! 'Burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya?'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk'tan Trump'a 'Iron Man zırhlı' koruma - DünyaElon Musk'tan Trump'a 'Iron Man zırhlı' korumaTrump suikast girişimi sonrası ilk kez halk karşısında! Dikkat çeken kareler... - DünyaSaldırı sonrası ilk kez halk karşısındaTrump, Robert F. Kennedy Jr'dan destek istedi: Derhal korunmaya alınmalı - DünyaKennedy'nin yeğeninden destek istediDünya 15 Temmuz Destanı'nı anıyor! Tarihi günde tarihi dayanışma - DünyaDünya 15 Temmuz Destanı'nı anıyor!İsrail'den Filistin topraklarına gasp! Aşırı sağcı Bakan'dan "ilhak" çağrısı geldi - Dünyaİsrail Filistin topraklarına gasp ediyorTrump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı - DünyaTrump başkanlık yarışında resmen aday seçildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...