ABD piyangosunda tarihi rekor: 2 milyar dolara yaklaştı!

ABD piyangosunda tarihi rekor: 2 milyar dolara yaklaştı!
ABD’de Powerball ikramiyesi rekor tazeledi! Çarşamba gecesi kazanan çıkmayınca Cumartesi gecesi 1,8 milyar dolara yükselen ödül, ABD piyango tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi olacak.

ABD’nin ünlü piyango oyunu Powerball’da büyük ödül rekor kırmaya hazırlanıyor. Çarşamba gecesi yapılan 1,4 milyar dolarlık çekilişte kazanan çıkmamasının ardından, Cumartesi gecesi (Türkiye saatiyle Pazar sabah 06.00) verilecek ikramiye 1,8 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, ABD piyango tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi olarak kayıtlara geçecek.

Büyük ödülün nakit karşılığı ise vergiler öncesi 826,4 milyon dolar olarak açıklandı. Çarşamba gecesi yapılan çekilişte şanslı sayılar 3, 16, 29, 61 ve 69 olarak belirlenmiş, Powerball sayısı ise 22 çıkmıştı; ancak hiçbir bilet büyük ikramiyeyi kazanamamıştı.

Powerball’un 33 yıllık tarihinde 1 milyar doların üzerinde altı ikramiye verildi. Cumartesi günü yapılacak çekiliş, 7 Kasım 2022’de California’da kazanılan 2,04 milyar dolarlık rekor ikramiyenin ardından tarihin en büyük ikinci ödülü olacak. Bu yıl Powerball ikramiyesi dört kez sahibini buldu. Cumartesi çekilişi, 31 Mayıs’ta California’da kazanılan son büyük ödülden bu yana yapılan 42. çekiliş olacak ve bu seri, Powerball tarihinde en uzun süre kazanan çıkmayan dönemlerden biri olarak kayıtlara geçiyor.

ÖDÜL 30 YILDA ÖDENİYOR

Kazanan kişi, ödülü iki şekilde alabilecek: 1,8 milyar dolarlık yıllık ödemelerle 30 yıl sürecek plan veya 826,4 milyon dolarlık tek seferlik nakit ödeme. Ayrıca ikinci seçenekte kazanan, ilk ödemeyi hemen alacak, kalan 29 ödeme ise her yıl %5 artırılarak yapılacak. Powerball’a göre büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292,2 milyonda 1.

TÜRKYE'DEN KATILIM OLUYOR MU?

Türkiye’den Powerball’a resmi olarak katılım mümkün değil. ABD dışında bilet satışı yapan hiçbir resmi satış kanalı bulunmuyor. Çekilişler her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi geceleri saat 23.00’te (ET) gerçekleştiriliyor ve biletler yalnızca 45 eyalette, Columbia Bölgesi, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları’nda satışa sunuluyor.

