ABD şiddetli fırtınaya teslim! Yüzlerce ev zarar gördü, 2 kişi öldü

ABD'nin batısındaki Ohio, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. 100'ü aşkın konut zarar gördü, 2 kişi hayatını kaybetti. Colorado da kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

ABD'nin batısı şiddetli fırtınaya teslim... Ohio eyaletinden yetkililer, Bellefontaine kentindeki fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Yetkililer, eyaletteki Plymouth kasabasında da fırtına nedeniyle bazı konutların zarar gördüğünü belirtti.

100'Ü AŞKIN KONUT ZARAR GÖRDÜ

Kentucky Valisi Andy Beshear, Trimble bölgesindeki Milton kentinde 100'ü aşkın yapının zarar gördüğünü kaydetti. Indiana eyalet polisinden yapılan açıklamada da Winchester kentinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ve net hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

UÇUŞLAR İPTAL

Colorado eyaletinde ise kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, olumsuz hava koşullarının, elektrik kesintileri ve bazı ana yolların kapanmasına yol açtığı bildirildi.