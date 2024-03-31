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ABD Temsilciler Meclisi üyesinden skandal sözler! 'Gazze, Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanmalı'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden skandal sözler! &#039;Gazze, Hiroşima ve Nagazaki gibi bombalanmalı&#039;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in aylar boyunca kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdüğü katliamın boyutu her geçen gün korkunç bir hale ulaşırken ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg'den kan donduran bir açıklama geldi. Walberg, Gazze'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan "Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğini" söyledi.

İsrail'in 177 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 77 Filistinli daha katledildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782'ye yükseldi.

Gazze'deki korkunç tablo gün geçtikçe ağırlaşırken, İsrail katliamına destek veren ABD cephesinden kan donduran bir açıklama geldi. 

'ABD İNSANİ YARDIMLAR İÇİN BİR KURUŞ BİLE HARCAMAMALI'

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Walberg, Michigan eyaletindeki Dundee kasabasında katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici limanlara ilişkin soruyu cevapladı. 

Walberg, ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için liman kurmak gibi çalışmalar yapmaması ve gönderilecek insani yardımlar için "bir kuruş bile harcamaması" gerektiğini savundu.

'GAZZE NAGAZAKİ VE HİROŞİMA GİBİ OLMALI'

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Japonya'daki iki şehre atıfta bulunan Walberg, aynısının Gazze için de yapılması gerektiğini belirterek, "Nagazaki ve Hiroşima gibi olmalı. Çabucak halledilmeli" dedi

'TÜYLER ÜRPERTİCİ'

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Michigan Şubesi (CAIR-MI), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Walberg'i bu sözleri dolayısıyla kınadı. CAIR-MI Direktörü Dawud Walid, Walberg'in sözlerinin insan hayatına ve uluslararası hukuka değer veren tüm Amerikalılar tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

Gazze'de yaşayan halkın tümünün hayatını kaybetmesine yol açacak çağrının bu kadar rahat şekilde yapılmasının "tüyler ürpertici" olduğunu vurgulayan Walid, "Filistin halkının bu derece insanlıktan çıkarılması, Gazze ve Batı Şeria'da her gün tanık olduğumuz katliam ve acının devam etmesine neden olmakta" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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