ABD, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı! 22 il detayı dikkat çekti

ABD Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkiye'de bulunan vatandaşları ve personellerini uyardı. Açıklamada "Bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye’deki ABD devleti personeline düşük profil sergilemeleri tavsiye edilmiştir. Kişisel seyahatlerinden kaçınmaları, özellikle de Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmemeleri yönünde talimat verilmiştir." ifadeleri dikkat çekti.

İsrail-İran arasında başlayan savaş küresel bir gerilime dönüştü. Çatışmalara ABD de dahil oldu. “Sığınak Katili” GBU-57 bombalarıyla havalanan B-2’ler, 37 saatlik uçuşla Fordo dâhil üç nükleer tesisi vurdu. Denizaltılar da Tomahawk füzeleriyle İran’ı hedef aldı. Son gelişmelerin ardından bölgede tansiyon daha da yükselmişken güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

ABD TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’deki Amerikan vatandaşları ve personeli için yeni bir güvenlik uyarı listesi yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye’deki ABD devleti personeline düşük profil sergilemeleri tavsiye edilmiştir. Kişisel seyahatlerinden kaçınmaları, özellikle de Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmemeleri yönünde talimat verilmiştir."

ABD VATANDAŞLARINA TALİMAT VERİLDİ

Açıklamada Türkiye'deki ABD vatandaşlarına şu talimatlar da verildi;

▪️ Dikkat çekmemeye çalışın.

▪️ ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun ve tetikte olun.

▪️ Protesto ve gösterilerin yapıldığı alanlardan uzak durun.

▪️ Yerel yetkililerin talimatlarını izleyin.

▪️ Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

▪️Acil durumlar için bir plan hazırlayın.

ABD'nin seyahat uyarısında belirtilen 22 il ise şu şekilde;

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.