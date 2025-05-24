ABD yaptırımları kaldırdı, Suriye'den ilk açıklama geldi! "Ülkenin dünyadaki konumu için önemli"

ABD, dün akşam saatlerinde tarihi bir karara imza atarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, kararın, Suriye'nin küresel konumu için önemli olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin “karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde” tüm ülkelerle iş birliğine açık olduğu vurgulandı.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

SURİYE'NİN KÜRESEL KONUMU İÇİN ÖNEMLİ

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları derhal kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, bu kararı “ülkedeki insani ve ekonomik sıkıntıyı hafifletme yolunda atılmış doğru bir adım” olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin “karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde” tüm ülkelerle iş birliğine açık olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, “önümüzdeki dönemin, azledilen rejimin yıktıklarını yeniden inşa etme ve Suriye’nin bölgede ve dünyada normal konumuna geri dönmesini sağlama dönemi olacağı” belirtildi.

"ÜLKEYE YÖNELİK YATIRIMLARI TEŞVİK EDECEK"

ABD Hazine Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye için derhal yaptırım muafiyeti sağlayan genel bir lisans yayınladığını duyurmuştu.

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın verdiği söz doğrultusunda, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye’ye yeni yatırımı teşvik edecek izinleri uygulamaya koyuyor” dedi.

Orta Doğu’ya yaptığı son ziyarette Başkan Donald Trump, Suriye’ye bir “büyüklük şansı” vermek için “acımasız ve yıkıcı” ABD yaptırımlarını kaldırma emri vereceğini söylemişti.

Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nden yapılan açıklamada, genel lisansın Suriye Yaptırımlar Yönetmeliği kapsamında yasaklanan işlemlere izin verdiği ve böylece yaptırımların etkili biçimde kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca bu genel lisans sayesinde yeni yatırımların ve özel sektör faaliyetlerinin önünün açılacağı ifade edildi.