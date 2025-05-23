ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı! "Şara hükümeti nefes alacak"

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Trump yönetiminin, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili ilk etapta 6 aylık muafiyet sağlamayı ve bu ülkeyle iş yapmak isteyen firmalara sınırlamaları kaldırmayı önerdiği belirtildi.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN MUAFİYET AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Suriye yaptırımları konusunda somut adımlar atmaya hazırlandığı yazmıştı.

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Buna göre Trump yönetiminin, Suriye yaptırımlarının kaldırılması için ilk etapta 6 aylık muafiyet sağlamayı ve bu ülkeyle iş yapmak isteyen firmalara sınırlamaları kaldırmayı önerdiği belirtildi.

SURİYE EKONOMİSİ NEFES ALACAK

İlk adımın kısa süre içinde atılmasını beklediklerini dile getiren yetkililer, bu muafiyetle Suriye'deki geçici yönetimin "nefes almasının" ve yavaş yavaş uluslararası piyasalarla çalışmaya başlamasının önünün açılacağını kaydetti.

Aynı yetkililer, bu süreçte hem Dışişleri Bakanlığının hem de Hazine Bakanlığının Suriye yaptırımlarıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." demişti.