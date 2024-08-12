ABD'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Ağustos 2024 22:57 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 23:15 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlgili Haberler Hatay sınırında korkutan deprem! Veriler açıklandı