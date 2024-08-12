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ABD'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de 4.4 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Japonya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 7.1, Suriye'de yaşanan 3.9'luk depremlerin ardından bu kez ABD'nin Los Angeles eyaleti sallandı.

LOS ANGELES'TA DEPREM

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ülkede 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Los Angeles merkezli deprem 12.1 km derinlikte meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğün 4.3 olarak açıkladı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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