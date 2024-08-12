ABD'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Japonya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 7.1, Suriye'de yaşanan 3.9'luk depremlerin ardından bu kez ABD'nin Los Angeles eyaleti sallandı.
LOS ANGELES'TA DEPREM
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ülkede 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Los Angeles merkezli deprem 12.1 km derinlikte meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğün 4.3 olarak açıkladı.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi