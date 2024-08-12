Hatay sınırında korkutan deprem! Veriler açıklandı

Hatay sınırında 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Suriye Salamiya-Hama merkezli deprem saat 21.30 sıralarında gerçekleşti. AFAD ve Kandilli, yerin 24,77 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme yönelik verileri açıkladı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay sınırında korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı.

3,9 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Salamiya-Hama merkezli 3,9 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 22.30 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 29,77 kilometre derinliğinde hissedildi. Deprem Hatay sınırında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Suriye merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 4,0 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.