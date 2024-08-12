Ege'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli duyurdu

Gün içerisinde 4,3 şiddetinde sallanan Ege Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 19.03 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 4,15 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

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Türkiye'nin pek çok ilinde ve Mavi Vatan'da korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor.

Ege Denizi'nde saat 16.42'de meydana gelen 4,3'lük depremin ardından bir sarsıntı daha meydana geldi.

EGE 3,4 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde ilçesinde 3,1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 19.03'te sıralarında meydana gelen deprem, yerin 19,03 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Yunanistan merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 13,2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.