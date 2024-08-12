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4.3'lük deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4.3&#039;lük deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıya ilişkin verileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre sarsıntının şiddeti 4.3 oldu. Depremin 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.3'lük deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.9 kilometre olarak tespit edildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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