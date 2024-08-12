Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

6 Şubat'ın merkez üssü Kahramanmaraş'ta saat 10.47'de korkutan bir artçı meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

6 Şubat felaketinde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, kentler enkaza döndü.

Asrın felaketinin yaraları halen sarılmaya çalışılırken bölge artçı sarsıntılarla korku ve paniği yaşamaya devam ediyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş sabah saatlerinde korkutan bir artçıyla yankılandı. Onikişubat ilçesinde saat 10.47'de büyüklüğü 3.5 olan bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 7 olduğunu açıkladı.