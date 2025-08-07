Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın yardımcısı ortalığı karıştırdı! Doğum günü için yaptığı şaşkına çevirdi

Trump'ın yardımcısı ortalığı karıştırdı! Doğum günü için yaptığı şaşkına çevirdi

- Güncelleme:
Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ailesiyle kano turu yaptığı seyahat için Ohio’daki nehrin su seviyesinin yükseltildiği iddia edildi. Bu olay ABD’yi karıştırırken, Vance’in kamu kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanmasına tepki yağdı. 

İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 41'inci doğum günü için 2 Ağustos'ta Ohio eyaletine ailesiyle kano turu yaptığı seyahate ilişkin iddialara yer verildi. Buna göre Vance'in ekibinin, kano turu için nehrin sularının yükseltilmesini talep ettiği öne sürüldü.

''GÜVENLİK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ'' İDDİA EDİLDİ

Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinden (USACE) yapılan açıklamada, ABD Gizli Servisinin bu talebinin, Vance ve ekibinin "güvenliği" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD’de başkan yardımcısının kano turu olay oldu! Aile seyahati için nehir yükseltildi - 1. Resim

''İDEAL KOŞULLARIN SAĞLANMASI İÇİN YAPILDI''

The Guardian'a konuşan yetkili ise bunun sadece güvenlik için değil ideal kano koşullarının oluşturulması amacıyla yapıldığını savundu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine dayandırılan haberde ayrıca, Vance'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak nehrin su seviyesinin arttığı görüldü.

KİŞİSEL TALEPLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

USACE'nin nehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde su seviyesiyle oynadığı biliniyor, The Guardian'a konuşan yetkililere göre ise bu genelde kişisel talepler için geçerli olmuyor.

Bu durum, Donald Trump yönetiminin federal harcamalarda sıkı denetim ve kesinti politikalarının ardından Başkan Yardımcısı Vance’in kamu altyapı kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanıp kullanmadığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.
Söz konusu iddialara ilişkin Vance’den henüz bir cevap gelmedi.  

