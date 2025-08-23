Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de can pazarı! Turist otobüsü takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de can pazarı! Turist otobüsü takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde, Niagara Şelalesi gezisinden dönen turistleri taşıyan otobüs, dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Buffalo kentinin doğusunda meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu ise yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinde meydana gelen trafik kazasında bir turist otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Niagara Şelalesi gezisinin ardından New York’a dönüş yolunda, Buffalo’nun 40 kilometre doğusunda yaşandı. 

Otobüste Hindistan, Çin ve Filipinler kökenli yolcular bulunuyor.

New York Eyalet Polisi Komutanı Binbaşı Andre Ray, ilk açıklamasında "Sürücünün dikkatinin dağıldığı, kontrolü kaybettiği ve aşırı direksiyon manevrası yaptığı düşünülüyor" dedi. Olayda kimsenin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

ABD'de can pazarı! Turist otobüsü takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÇİNLİ YOLCULAR ARASINDA YARALILAR VAR

Çin devlet televizyonu CCTV, New York’taki Çin Konsolosluğu’na dayandırdığı haberinde, otobüste altı Çin vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Beş kişi hafif yaralanarak taburcu edilirken, bir yolcunun ameliyat edildiği aktarıldı.

HAVA DESTEĞİYLE KURTARMA

Kaza sonrası olay yerine sekiz hava ambulansı gönderildi. Mercy Flight başkanı Margaret Ferrentino, “Kurtarma operasyonu geniş çaplı ve hızlı gerçekleşti” dedi.

New York Valisi Kathy Hochul, kurtarma ve yardım çalışmaları için tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını belirtti. Senatör Chuck Schumer ise, “Hayatını kaybedenler için üzgünüm. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Müdahalede bulunan tüm görevlilere teşekkür ederim” dedi.

Kaza sonrası Connect Life kan bağış ağı, acil bağış çağrısı yaptı.

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelalesi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyanın en çok ilgi gören doğal noktalarından biri olarak biliniyor.

