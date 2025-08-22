ABD’nin en tehlikeli uçağı sessizce havalandı! Gözetleme sistemleri alarm verdi

ABD’ye ait nükleer savaş senaryolarında kullanılan E-6B "Doomsday" uçağı, Grönland açıklarında olağandışı bir uçuş gerçekleştirdi.

OLAĞANDIŞI UÇUŞ TEYİT EDİLDİ

ABD Donanması, Pasifik ve Atlantik’te yürütülen “rutin tatbikatlar” kapsamında, nükleer denizaltılarla iletişim kurabilen E-6B Mercury tipi hava komuta merkezinin Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne gönderildiğini doğruladı.

Ancak uçuşun rotasıi süresi ve zamanlamasının olağan dışı olduğu tespit edildi.

ABD Denizaltı Kuvvetleri sözcüsü Komutan Jason Fischer, "Kuzey Kutbu dahil, tüm bölgelerde küresel operasyonlar yürütüyoruz" açıklamasıyla yetindi.

KARANLIK GÖREV: E-6B NEDİR, NEDEN KORKULUYOR?

E-6B uçakları, nükleer savaş halinde yeraltındaki fırlatma silolarına ve denizaltılara doğrudan fırlatma kodlarını iletebiliyor.

“Take Charge and Move Out (TACAMO)” olarak bilinen görev kapsamında kullanılan bu uçaklar, dünyanın sonunu başlatabilecek iletişimi sağlama kapasitesine sahip.

ABD Savunma Bakanlığı’na göre E-6B, "hayatta kalabilir, güvenilir ve dayanıklı" komuta, kontrol ve iletişim ağı kuruyor.

The War Zone adlı savunma haber platformu uçakla ilgili şu dikkat çekici yorumu yaptı:

"Ana görevleri inanılmaz derecede karanlık. Gerektiğinde, dünyanın sonunu doğrudan kolaylaştıracaklar."

GRÖNLAND TESADÜF MÜ?

Trump, daha önce defalarca Grönland’ı satın alma arzusunu ulusal güvenlik gerekçesiyle dile getirmişti.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu’ndan nükleer uzman Hans Kristensen, uçuşu “olağandışı” ve “alarm verici” olarak tanımladı.

Sosyal medyada hesabında, E-6B'nin Grönland’daki Pituffik Üssü’ne varışından sonra ilk defa bu kadar uzun süre radar takibinde kaldığını açıkladı.

Ayrıca, “TACAMO’nun Grönland’a gönderildiğine dair bugüne kadar hiçbir kayıt bulunmamıştı” ifadesiyle durumu daha da dramatize etti.