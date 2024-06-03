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ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’de 1969 yılından beri düzenlenen ‘İsrail Günü’ yürüyüşüne, Siyonist karşıtı Yahudiler damga vurgu. 60 bin İsrail destekçisi olan göstericilerin karşısında Filistin bayrakları açıldı.

Batı’nın desteğiyle 1948 yılında işgal edilmiş topraklarda Siyonist devlet İsrail kuruldu. Zamanla Filistinlilere yönelik şiddetleriyle yerel halkı evlerinden eden İsrail, yıllardır sürdürdüğü zulmünü soykırıma çevirdi. Ancak ABD, Gazze’de yaşanan katliamlara sessiz kalarak 1969 yılından beri kutlanan ‘İsrail Günü’ için 60 bin kişinin meydanda toplanmasına izin verdi.
Siyonist karşıtı olan Yahudiler ise on binlerin karşısına Filistin bayraklarıyla çıktı.

ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı" - 1. Resim

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise hiçbir protestoya izin vermeyeceklerini belirterek güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı" - 2. Resim

SÖZLÜ ATIŞMALAR YAŞANDI

New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görevli tüm polislerin izinleri iptal edilerek, yürüyüş güzergahına gönderildi. Yürüyüşe katılmak üzere alana gelen İsrail destekçileri yoğun güvenlik aramalarından geçerek beşinci caddeye ulaşabildi. Filistin yanlısı göstericilerin toplanmasına izin vermeyen polis, ara sokaklarda karşı karşıya gelen Filistin yanlıları ile İsrail destekçilerinin sözlü atışmalarına müdahale etti.

ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı" - 3. Resim

İSRAİL KARŞITI YAHUDİLER FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

İsrail yürüyüşü sırasında Filistin bayraklarıyla yürüyen İsrail karşıtı Neturei Karta Ortodoks Yahudiler grubunun New York Hahamı Dovid Feldman yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulundu. Feldman, “İsrail için her yıl düzenlenen bu geçit törenini protesto etmek için hep birlikte saatlerdir buradayız. Bir soykırımın gerçekleştiğine tanık oluyoruz fakat bugün burada İsrail Devleti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü kutlanıyor” dedi.

ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı" - 4. Resim

Binlerce masum erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğünü aktaran Feldman, “Bu insanlar bunu kutluyorlar. Tanrı'ya karşı en büyük isyanı kutluyorlar. Bu Yahudiliğin tamamen ihlali olan ve dünya çapındaki Yahudi halkı için bir utanç kaynağıdır. Ne yazık ki İsrail'in bu eylemleriyle kirletilen bizim dinimiz, Yahudi dinidir. Biz buna hayır diyoruz, tüm bunlar suçtur” ifadelerini kullandı.

ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşünde Filistin bayrağı açıldı! "Bu işgal tamamen durdurulmalı" - 5. Resim

“İŞGALİ TAMAMEN DURDURMALIYIZ”

İsrail’in saldırılarının tüm Yahudiliğe aykırı olduğunu vurgulayan Feldman, “Bu kadar çok insanın tehlikede olduğunu, Gazze'de insanların öldürüldüğünü gördüğümüzde Yahudi halkın tehditlerle karşı karşıya kaldığını ya da maalesef hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu herkesi rahatsız etmesi gereken bir şey. Barışı görebilmek için Filistin davasının ne olduğunu araştırmalıyız, bu işgali tamamen durdurmalıyız” şeklinde konuştu. Yürüyüşler olaysız bir şekilde sona erdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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