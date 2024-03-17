ABD'de silah sesleri kesilmiyor! Dün Philadelphia bugün Washington
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD, peş peşe silahlı saldırı haberleriyle çalkalanıyor. Dün Philadelphia kentindeki silahlı saldırının yankısı kesilmeden bugün başkent Washington'dan yeni bir silahlı saldırı haberi geldi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Başkentte yerel yönetim, geçen ocak ayında artan vakalar için kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.
Dünyada bireysel silahlanma sıralamasında ilk sırada yer alan ve her 100 kişiye 120,5 silahın düştüğü ABD iki gündür silahlı saldırı haberleriyle gündemde.
Dün Philadelphia kentinde silahlı saldırı gerçekleşmiş olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı.
ABD bugün de başkent Washington'daki saldırıyı konuşuyor. Metropolitan Polis Departmanı Şefi Jeffrey Carroll, yaptığı açıklamada, Washington'un kuzey batısında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Carroll, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
SUÇ ORANINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Jeffrey Carroll, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının henüz yakalanmadığını kaydetti.
Washington'da geçen yıl cinayetler yüzde 35 oranında, araba hırsızlığı ise iki kat artmıştı.
Washington yerel yönetimi, ocak ayında, suç oranlarının düşürülmesini öngören kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı