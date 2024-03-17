ABD'de silah sesleri kesilmiyor! Dün Philadelphia bugün Washington

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Mart 2024 19:50 - Güncelleme: 17 Mart 2024 20:01 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD, peş peşe silahlı saldırı haberleriyle çalkalanıyor. Dün Philadelphia kentindeki silahlı saldırının yankısı kesilmeden bugün başkent Washington'dan yeni bir silahlı saldırı haberi geldi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Başkentte yerel yönetim, geçen ocak ayında artan vakalar için kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.