ABD'de silahlı saldırı! En az 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yetkililer en az 3 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu söyledi.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay, Falls Township'te meydana geldi. Falls Kasabası yetkilisi Jeffry Dence, şüphelinin kasabada iki yere gittiğini ve üçü ölen olmak üzere çok sayıda kişiyi vurduğunu söyledi.

Middletown Township polisi, saldırıların kim tarafından yapıldığının henüz doğrulanmadığını bildirdi.

Middletown Kasabası polisi, 26 yaşındaki şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, Bucks ve Trenton'daki adreslerle bağlantısı olduğunu ve şu anda evsiz olduğuna inanılmakla birlikte "öncelikle Trenton'da kaldığını" söyledi.

Polis tarafından bilgilendirilen yerel bir seçilmiş yetkili ise silahlı saldırıların "aile içi" yaşanan bir olay olabileceğini belirtti.

ÇOCUK PARKI KAPATILDI

Saldırının ardından bölge yakınındaki bir çocuk tema parkı güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı. Aynı zamanda yetkililer, ülkede kutlanan Aziz Patrick Günü geçit töreni iptal edildiğini duyurdu.

EVDE KALIN UYARISI

ABD'li yetkililer, saldırının ardından insanları evlerinde kalması için uyardı. Yetkililer, Pennsylvania Eyalet Polisi'nden yerel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını istediğini söyledi.