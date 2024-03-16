Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > ABD'de silahlı saldırı! En az 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırı! En az 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de silahlı saldırı! En az 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yetkililer en az 3 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu söyledi.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay, Falls Township'te meydana geldi. Falls Kasabası yetkilisi Jeffry Dence, şüphelinin kasabada iki yere gittiğini ve üçü ölen olmak üzere çok sayıda kişiyi vurduğunu söyledi. 
 
Middletown Township polisi, saldırıların kim tarafından yapıldığının henüz doğrulanmadığını bildirdi.
 
Middletown Kasabası polisi, 26 yaşındaki şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, Bucks ve Trenton'daki adreslerle bağlantısı olduğunu ve şu anda evsiz olduğuna inanılmakla birlikte "öncelikle Trenton'da kaldığını" söyledi.
 
Polis tarafından bilgilendirilen yerel bir seçilmiş yetkili ise silahlı saldırıların "aile içi" yaşanan bir olay olabileceğini belirtti.

ÇOCUK PARKI KAPATILDI

Saldırının ardından bölge yakınındaki bir çocuk tema parkı güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı. Aynı zamanda yetkililer, ülkede kutlanan Aziz Patrick Günü geçit töreni iptal edildiğini duyurdu.

EVDE KALIN UYARISI

ABD'li yetkililer, saldırının ardından insanları evlerinde kalması için uyardı. Yetkililer, Pennsylvania Eyalet Polisi'nden yerel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmasını istediğini söyledi.
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin Afrika stratejisi komşuyu korkuttu! 'Afrika'da Yeni Güç Olacaklar' - DünyaTürkiye'nin Afrika stratejisi komşuyu korkuttuSchumer'in eleştirisi ABD-İsrail ilişkilerinde tartışmaya neden oldu - DünyaSchumer'in eleştirisi ABD-İsrail ilişkisini zora soktuİsrail'in hedefine oturmuştu: Bazı ülkeler ve AB, UNRWA'ya finans desteğini sürdürme kararı verdi - DünyaBazı ülkelerden UNRWA'ya finans desteğini sürdürme kararıAlmanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı - DünyaAlmanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktıHocalı'daki toplu mezarda bulunan insan kalıntılarının sayısı 18'e ulaştı - DünyaHocalı'daki toplu mezarda bulunan kalıntıların sayısı arttıRusya'da olaylı seçimler ikinci gününde: Sandıklara molotofkokteylli saldırı - DünyaSandıklara molotofkokteylli saldırıRekor hızla yayılıyor, nedeni bilinmiyor! 'Gizemli virüs' dünyayı ayağa kaldırdı - Dünya'Gizemli virüs' dünyayı ayağa kaldırdıGazze'de son durum! Can kaybı arttı, Filistinliler yardımlardan arta kalanlar ile iftar yapıyor - DünyaYerdeki pirinç ve mercimek taneleri ile oruç açıyorlarTrump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme - DünyaTrump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişmeGüney Kore'de tıp profesörleri, stajyer doktorların protestosuna destek için istifa edecek - DünyaTıp profesörleri protesto için istifa edecek
Sonraki Haber Yükleniyor...